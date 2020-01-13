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Причиной смены работы для жителей Саратовской области являются стресс и желание большего заработка

Новости


Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Саратовской области, чтобы выяснить, как они оценивают уходящую декаду с точки зрения своей профессиональной жизни.

63% респондентов области считают, что за последние десять лет работу стало искать сложнее. 7% уверены в обратном. Выше всего доля тех, для кого процесс поиска работы усложнился за последние 10 лет, среди представителей юридической и банковской сфер (по 61%).

45% опрошенных соискателей Саратовской области за последние 10 лет кардинально сменили карьерную траекторию, перейдя в новую профессию. 16% даже не задумывались о том, чтобы сменить род деятельности, 25% — задумывались об этом, но не решились, 13% начали работать по смежной специальности. Выше всего доля тех, кто кардинально сменил профессию, среди представителей научно-образовательной сферы и административного персонала.

Среди тех, кто сменил профессию или хотя бы задумывался об этом, более половины делали это, потому что хотели больше зарабатывать. Для 28% причиной послужил стресс и профессиональное выгорание. А вот среди тех, кто так и не решился менять карьерную траекторию, половина заявили о том, что не сделали это по причине отсутствия нужной квалификации.

«Что касается так называемого work-life balance – баланса между работой и личной жизнью, то 47% опрошенных соискателей Саратовской области отметили, что за последние 10 лет стали больше работать, 24% респондентов региона наоборот – начали больше времени уделять личной жизни. В целом с точки зрения профессиональной жизни 44% опрошенных жителей области положительно оценивают последнее десятилетие, 27% – отрицательно, 26% – нейтрально», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.