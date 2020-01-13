13 ЯНВАРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:52 | 11 января
Об основных направлениях работы весенней сессии Госдумы рассказал Михаил Романов
17:09 | 10 января
Причиной смены работы для жителей Саратовской области являются стресс и желание большего заработка
16:23 | 10 января
Подведены итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
15:37 | 10 января
Саратовские школьники стали чемпионами в турнире математических боев
14:58 | 10 января
Житель Ивантеевки стал жертвой телефонных мошенников
14:00 | 10 января
Муниципальные службы продолжают очистку саратовских улиц
13:08 | 10 января
Юбилей отметил научно-практический семинар «Парапсихология и 120 лет здоровья»
12:19 | 10 января
Саратовцам рассказали о храмах и церквях областного центра
11:30 | 10 января
Данила Семериков выступит на европейском чемпионате по конькобежному спорту
10:37 | 10 января
Областной Дом работников искусств приглашает на традиционный рождественский концерт «С пожеланием добра и счастья»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Подведены итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Новости
Подведены итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова подвел итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Региональный этап Всероссийского фестиваля прошел в Саратовской области с мая 2018-го по май 2019 года в различных номинациях (жанрах народного творчества), где лучшие коллективы и исполнители, а также режиссерские постановки были рекомендованы для участия в следующем этапе.

От Саратовской области для участия во втором этапе Фестиваля были направлены 16 участников.

Победителями стали:

в Номинации «Музыкальное искусство»:

- Диплом Лауреата – Народный коллектив ВИА «Виват» ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой (руководитель –Гречанюк Александр Николаевич);

- Диплом Лауреата –Диденко Анжелика Григорьевна, солистка «Народного коллектива» вокальной студии «Тоника» МБУ ЦНТ «Дружба» Энгельсского МР Саратовской области;

- Диплом I степени – Народный эстрадный вокальный коллектив «Ветер Перемен» Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры» Хвалынского муниципального района Саратовской области (руководители – Туктаров Вячеслав Миясярович, Лагуткина Марина Владимировна);

- Диплом II степени – Народный коллектив «Академический хор им. П.Г. Похазникова» Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Ударник» муниципального образования «Город Энгельс» Энгельсского муниципального района Саратовской области» (руководитель – Алексеева Ольга Николаевна);

- Диплом III степени – дуэт Завирайко Лолита и Филиппова Ирина «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Забытая мелодия» Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Заводской» г. Саратов (руководитель – Шведова Ольга Владимировна);

в Номинации «Народно-певческое искусство и фольклор»:

- Диплом I степени – солистка Левикина Дарья Вячеславовна ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (руководитель – Спицына Елена Ивановна );

- Диплом II степени – Народный коллектив вокальный ансамбль «Любава» МУ «КДЦ Балашовского МР» Саратовской области (руководитель – Савченков Денис Александрович);

в Номинации «Хореографическое искусство»:

- Диплом Лауреата – ансамбль народного танца «Потешки» МУК «Городской дом культуры национального творчества» г. Саратов (руководитель – Машина Наталья Петровна);

- Диплом I степени – ансамбль народного танца «Варенька» МУК «Городской дом культуры национального творчества» МО «Город Саратов» (руководитель –Утенков Андрей Сергеевич);

- Диплом III степени – «Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Каскад» Муниципальное учреждение Дворец культуры «Корунд» города Шиханы Саратовской области (руководитель – Малушкина Елена Николаевна);

- Диплом I степени – «Образцовый коллектив» ансамбль танца «Квартал Вдохновения» МАУДО «ЦДО» г. Балаково (руководитель – Куликова Юлия Васильевна);

в направлении «Театрализованное представление»:

- Диплом III степени – творческая программа Саратовской области – театрализованное представление «Саратов – с Победой по жизни» (режиссёр – Зеленцова Мария Александровна).

Победители второго этапа примут участие в заключительном этапе, который пройдет в Москве в форме Гала-концерта с мая по ноябрь 2020 года, и в торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».