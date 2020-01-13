Подведены итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова подвел итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Региональный этап Всероссийского фестиваля прошел в Саратовской области с мая 2018-го по май 2019 года в различных номинациях (жанрах народного творчества), где лучшие коллективы и исполнители, а также режиссерские постановки были рекомендованы для участия в следующем этапе.
От Саратовской области для участия во втором этапе Фестиваля были направлены 16 участников.
Победителями стали:
в Номинации «Музыкальное искусство»:
- Диплом Лауреата – Народный коллектив ВИА «Виват» ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой (руководитель –Гречанюк Александр Николаевич);
- Диплом Лауреата –Диденко Анжелика Григорьевна, солистка «Народного коллектива» вокальной студии «Тоника» МБУ ЦНТ «Дружба» Энгельсского МР Саратовской области;
- Диплом I степени – Народный эстрадный вокальный коллектив «Ветер Перемен» Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры» Хвалынского муниципального района Саратовской области (руководители – Туктаров Вячеслав Миясярович, Лагуткина Марина Владимировна);
- Диплом II степени – Народный коллектив «Академический хор им. П.Г. Похазникова» Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Ударник» муниципального образования «Город Энгельс» Энгельсского муниципального района Саратовской области» (руководитель – Алексеева Ольга Николаевна);
- Диплом III степени – дуэт Завирайко Лолита и Филиппова Ирина «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Забытая мелодия» Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Заводской» г. Саратов (руководитель – Шведова Ольга Владимировна);
в Номинации «Народно-певческое искусство и фольклор»:
- Диплом I степени – солистка Левикина Дарья Вячеславовна ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (руководитель – Спицына Елена Ивановна );
- Диплом II степени – Народный коллектив вокальный ансамбль «Любава» МУ «КДЦ Балашовского МР» Саратовской области (руководитель – Савченков Денис Александрович);
в Номинации «Хореографическое искусство»:
- Диплом Лауреата – ансамбль народного танца «Потешки» МУК «Городской дом культуры национального творчества» г. Саратов (руководитель – Машина Наталья Петровна);
- Диплом I степени – ансамбль народного танца «Варенька» МУК «Городской дом культуры национального творчества» МО «Город Саратов» (руководитель –Утенков Андрей Сергеевич);
- Диплом III степени – «Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Каскад» Муниципальное учреждение Дворец культуры «Корунд» города Шиханы Саратовской области (руководитель – Малушкина Елена Николаевна);
- Диплом I степени – «Образцовый коллектив» ансамбль танца «Квартал Вдохновения» МАУДО «ЦДО» г. Балаково (руководитель – Куликова Юлия Васильевна);
в направлении «Театрализованное представление»:
- Диплом III степени – творческая программа Саратовской области – театрализованное представление «Саратов – с Победой по жизни» (режиссёр – Зеленцова Мария Александровна).
Победители второго этапа примут участие в заключительном этапе, который пройдет в Москве в форме Гала-концерта с мая по ноябрь 2020 года, и в торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».