Подведены итоги Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

просмотров: 251

Региональный этап Всероссийского фестиваля прошел в Саратовской области с мая 2018-го по май 2019 года в различных номинациях (жанрах народного творчества), где лучшие коллективы и исполнители, а также режиссерские постановки были рекомендованы для участия в следующем этапе.От Саратовской области для участия во втором этапе Фестиваля были направлены 16 участников.Победителями стали:в Номинации «Музыкальное искусство»:- Диплом Лауреата – Народный коллектив ВИА «Виват» ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой (руководитель –Гречанюк Александр Николаевич);- Диплом Лауреата –Диденко Анжелика Григорьевна, солистка «Народного коллектива» вокальной студии «Тоника» МБУ ЦНТ «Дружба» Энгельсского МР Саратовской области;- Диплом I степени – Народный эстрадный вокальный коллектив «Ветер Перемен» Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры» Хвалынского муниципального района Саратовской области (руководители – Туктаров Вячеслав Миясярович, Лагуткина Марина Владимировна);- Диплом II степени – Народный коллектив «Академический хор им. П.Г. Похазникова» Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Ударник» муниципального образования «Город Энгельс» Энгельсского муниципального района Саратовской области» (руководитель – Алексеева Ольга Николаевна);- Диплом III степени – дуэт Завирайко Лолита и Филиппова Ирина «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Забытая мелодия» Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Заводской» г. Саратов (руководитель – Шведова Ольга Владимировна);в Номинации «Народно-певческое искусство и фольклор»:- Диплом I степени – солистка Левикина Дарья Вячеславовна ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (руководитель – Спицына Елена Ивановна );- Диплом II степени – Народный коллектив вокальный ансамбль «Любава» МУ «КДЦ Балашовского МР» Саратовской области (руководитель – Савченков Денис Александрович);в Номинации «Хореографическое искусство»:- Диплом Лауреата – ансамбль народного танца «Потешки» МУК «Городской дом культуры национального творчества» г. Саратов (руководитель – Машина Наталья Петровна);- Диплом I степени – ансамбль народного танца «Варенька» МУК «Городской дом культуры национального творчества» МО «Город Саратов» (руководитель –Утенков Андрей Сергеевич);- Диплом III степени – «Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Каскад» Муниципальное учреждение Дворец культуры «Корунд» города Шиханы Саратовской области (руководитель – Малушкина Елена Николаевна);- Диплом I степени – «Образцовый коллектив» ансамбль танца «Квартал Вдохновения» МАУДО «ЦДО» г. Балаково (руководитель – Куликова Юлия Васильевна);в направлении «Театрализованное представление»:- Диплом III степени – творческая программа Саратовской области – театрализованное представление «Саратов – с Победой по жизни» (режиссёр – Зеленцова Мария Александровна).Победители второго этапа примут участие в заключительном этапе, который пройдет в Москве в форме Гала-концерта с мая по ноябрь 2020 года, и в торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».