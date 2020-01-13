Саратовские школьники стали чемпионами в турнире математических боев
Сегодня, 10 января, глава города Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм рассказал о победе Саратовских школьников в Межрегиональном турнире математических боев «Вектор Знаний-2020».
«В 5-дневном марафоне испытаний принимало участие более 55 команд из различных городов России. В «Сборную Саратова» вошли призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены городского математического кружка. Капитаном команды стал Петр Пучков, ученик Гимназии № 87, а в ее состав вошли - Евгений Уткин, Даниил Спиридонов, Роман Тихонов и Наталия Угляниц из Лицея математики и информатики, а также Анатолий Корнилов из Гимназии № 34», - отметил глава города.
Михаил Исаев поздравил Чемпионов и пожелал им новых побед и достижений.