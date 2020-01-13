Житель Ивантеевки стал жертвой телефонных мошенников

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Некое криминальное трио разыграло для этого доверчивого слушателя целый спектакль, последовательно исполнив роли двух представителей банка и курьера. Цена «постановки» – 36 тысяч рублей. Столько в общей сложности мужчина перевел на указанный собеседниками счет, поверив, что делает вложения для получения крупного кредита."Все началось с телефонного звонка якобы от менеджера банка с благой вестью об одобрении кредита в 500 тысяч рублей. Соглашаясь, потенциальный клиент должен заплатить 10 тысяч, что нуждающийся в деньгах мужчина, не раздумывая сделал: перевел онлайн-платежом на указанный собеседником счет. Затем в игру вступил новый виртуальный персонаж – дама, представившаяся сотрудницей банка, пояснившая, что кредитные средства будут переведены после оплаты страховки в сумме 26 тысяч рублей. И этот платеж, все еще не понявший обмана клиент выполнил. Прозрение для него наступило на третьем звонке, когда на другом конце провода возник некий курьер, готовый за 19 тысяч доставить ему пакет документов по кредиту для подписания.Мужчина платить отказался и потребовал вернуть ранее перечисленные деньги, но не тут-то было. Впрочем, вошедший в роль лже-представитель банка согласился возвратить часть суммы, а именно 10 тысяч с формулировкой, что оставшиеся, заплаченные как страховка по договору, возмещению не подлежат… Не исключено, что если бы этот диалог продолжился разглашением данных банковской карты якобы для возврата, то на ней и вовсе бы не осталось денег. Такие мошеннические схемы тоже не редкость.Полиция предупреждает: как бы вам не нужны были кредитные средства, никогда не торопитесь, принимая решения, чтобы не остаться совсем без денег.Если вам предлагают оформить кредит по телефону, уточните, с сотрудником какой именно организации вы разговариваете, попросите повторить. Запишите название этой организации и предложите перезвонить позже. Так у вас будет время, чтобы найти информацию о названной организации на сайте Банка России, посетить сайт предполагаемого кредитора, найти телефон контакт-центра и уточнить, действительно ли вам одобрен кредит.Кстати, в случае, о котором рассказано выше, мошенники назывались представителями банка, который давно не осуществляет деятельность. На сайте финансовой организации сказано, что банк ликвидирован, а его лицензия отозвана в декабре 2013 года.Если позвонивший вам сотрудник «банка» настаивает, чтобы вы немедленно решили вопрос с оформлением кредита – знайте, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками. Злоумышленникам выгодно, чтобы человек не успел подумать о последствиях и сразу же отдал им свои деньги. А если вас убеждают, что надо перевести некий «взнос за одобрение кредита» на карточный счет – тут уж без сомнений: с вами разговаривают аферисты", - предупреждают в полиции.