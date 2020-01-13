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Муниципальные службы продолжают очистку саратовских улиц
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Муниципальные службы продолжают очистку саратовских улиц

Новости


Сегодня, 10 января, в работах по благоустройству городских улиц задействовано 209 единиц техники и 215 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Проводится очистка тротуаров и прилотковой части дороги от снега и наледи. Особое внимание коммунальные службы уделяют центральным магистралям, спускам, подъемам и путепроводам.

Работы по механизированной уборке и обработке противогололедными материалами дорожного полотна проводятся в соответствии с погодными условиями. Всего с начала зимнего периода муниципальными бюджетными учреждениями израсходовано 6 тыс. т пескосоляной смеси и 3,8 тыс. т реагентов.
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