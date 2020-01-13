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Юбилей отметил научно-практический семинар «Парапсихология и 120 лет здоровья»

Новости


В Центральной городской библиотеке свой 30 – летний юбилей отметил научно-практический семинар «Парапсихология и 120 лет здоровья».

Администрация МУК «ЦБС г. Саратова» высоко оценила работу семинара и отметила коллектив благодарственным письмом.
Создатель и бессменный руководитель научно - практического семинара «Парапсихология и 120 лет здоровья» Валерий Лепилов - кандидат физико-математических наук, доцент, лауреат Почетной премии имени Владимира Вернадского, почетный работник электронной промышленности СССР напомнил собравшимся, что первое заседание состоялось 6 декабря 1989 года. Валерий Александрович также остановился на самых интересных встречах и лекциях. В дополнении к рассказу были продемонстрированы фотографии из личного архива ведущего с фрагментами заседаний семинара, ставших уже историей.

Необычный сюрприз подготовил к праздничному мероприятию Яков Волков, которому исполнилось 92 года. Яков Иосифович сочинил «Гимн долгожителей» на мелодию песни «Надежда» заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной артистки РСФСР Александры Пахмутовой. Музыкальное поздравление прозвучало в исполнении читательницы библиотеки Надежды Климовой. Гости мероприятия получили почетные грамоты и красочные календари, стали участниками викторины «Активное долголетие», смогли ознакомиться с книжной выставкой «Здоровье не купишь, его разум дарит».

Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.
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