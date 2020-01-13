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Саратовцам рассказали о храмах и церквях областного центра
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Саратовцам рассказали о храмах и церквях областного центра

Новости


Городской центр им. П.А. Столыпина провёл первую новогоднюю экскурсию из цикла мероприятий «Возродим традиции».

Более 50 саратовцев стали участниками увлекательного рассказа о прошлом нашего города.

Пеший маршрут прошел по историческому центру Саратова - улицам Волжская, Радищева и Московская. В ходе экскурсии саратовцам рассказали о духовной жизни города, храмах, церквях и известных религиозных деятелях. Также, в программу мероприятия вошло посещение храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и часовни «Живоносный Источник» на Театральной площади.

В качестве экскурсоводов выступили - сотрудница Городского центра
им. П.А. Столыпина Ольга Сечень и руководитель отдела по делам молодежи Саратовской Епархии, священник Кирилл Петрович.

«Очень насыщенный и увлекательный материал подготовили организаторы, даже, несмотря на то, что я достаточно многое знаю об истории города, рассказ оказался любопытным и информативным. Обязательно посещу следующую экскурсию Центра» – прокомментировала участница мероприятия Ирина Кудрявцева.

Напомним, вторая бесплатная экскурсия из цикла «Возрождаем традиции» состоится уже 18 января в 13:00, начало маршрута - у Сквера памяти Первой учительницы.
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