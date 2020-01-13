Саратовцам рассказали о храмах и церквях областного центра
Городской центр им. П.А. Столыпина провёл первую новогоднюю экскурсию из цикла мероприятий «Возродим традиции».
Более 50 саратовцев стали участниками увлекательного рассказа о прошлом нашего города.
Пеший маршрут прошел по историческому центру Саратова - улицам Волжская, Радищева и Московская. В ходе экскурсии саратовцам рассказали о духовной жизни города, храмах, церквях и известных религиозных деятелях. Также, в программу мероприятия вошло посещение храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и часовни «Живоносный Источник» на Театральной площади.
В качестве экскурсоводов выступили - сотрудница Городского центра
им. П.А. Столыпина Ольга Сечень и руководитель отдела по делам молодежи Саратовской Епархии, священник Кирилл Петрович.
«Очень насыщенный и увлекательный материал подготовили организаторы, даже, несмотря на то, что я достаточно многое знаю об истории города, рассказ оказался любопытным и информативным. Обязательно посещу следующую экскурсию Центра» – прокомментировала участница мероприятия Ирина Кудрявцева.
Напомним, вторая бесплатная экскурсия из цикла «Возрождаем традиции» состоится уже 18 января в 13:00, начало маршрута - у Сквера памяти Первой учительницы.