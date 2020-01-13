Данила Семериков выступит на европейском чемпионате по конькобежному спорту
С 10 по 12 января в Херенвене (Нидерланды) пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
В составе сборной команды России на этих соревнованиях выступит спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии» Данила Семериков.
Соревнования состоятся во всех олимпийских видах программы, кроме самых длинных дистанций - 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин. Также медали будут разыгрываться в командном спринте.
Прямая трансляция чемпионата Европы пройдет 10 января в 21:25 (по московскому времени) на телеканалах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», 11 января - в 15:35, 12 января - в 16:10.