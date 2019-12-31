Ирина Ясакова поддержала проведение президентской елки для детей из малоимущих семей
Более тысячи детей из малообеспеченных семей со всей России смогут побывать в январе на президентской елке в Москве.
Мероприятие пройдет в столичном «Президент-Отеле». Бесплатные билеты на елку детям подарила депутат Законодательного Собрания Вологодской области, председатель Общероссийского общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» Ирина Ясакова. Также ее фонд выделил средства на проведение праздника. Ирина Ясакова выразила благодарность за активную помощь и поддержку проекта депутату Госдумы ФС РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Ларисе Тутовой.
Организатор президентской елки – Продюсерский центр Гелы Месхи «Ведмедь». Актер не только лично участвовал в подготовке события, но и выделил из личных средств значительную сумму на проведение праздника, подарил немало билетов своим подписчикам в Инстаграме.
На новогодней елке детей встретит Дед Мороз, который поздравит малышей с Новым годом и предложит посмотреть волшебное представление. После сказки детей ждут подарки, призы от спонсоров и сладкое угощение.
Мероприятие пройдет в столичном «Президент-Отеле». Бесплатные билеты на елку детям подарила депутат Законодательного Собрания Вологодской области, председатель Общероссийского общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» Ирина Ясакова. Также ее фонд выделил средства на проведение праздника. Ирина Ясакова выразила благодарность за активную помощь и поддержку проекта депутату Госдумы ФС РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Ларисе Тутовой.
Организатор президентской елки – Продюсерский центр Гелы Месхи «Ведмедь». Актер не только лично участвовал в подготовке события, но и выделил из личных средств значительную сумму на проведение праздника, подарил немало билетов своим подписчикам в Инстаграме.
На новогодней елке детей встретит Дед Мороз, который поздравит малышей с Новым годом и предложит посмотреть волшебное представление. После сказки детей ждут подарки, призы от спонсоров и сладкое угощение.