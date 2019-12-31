31 декабря 2019 ВТОРНИК
Новости
09:00 | 31 декабря
Саратовская консерватория приглашает на "Рождественские встречи"
19:49 | 30 декабря
Ирина Ясакова поддержала проведение президентской елки для детей из малоимущих семей
18:22 | 30 декабря
Ежегодный рейтинг эффективности возглавило Пензенское отделение Союзмаша России
16:00 | 30 декабря
В новогодние праздники аэропорт «Гагарин» обслужит более 120 рейсов
15:11 | 30 декабря
Михаил Романов получил Благодарность Председателя Государственной Думы
14:25 | 30 декабря
Выпуск первого номера журнала «Губернатор» ознаменовал старт одноименного медиапроекта
13:18 | 30 декабря
В Самойловском районе в огне погиб мужчина
12:31 | 30 декабря
Футболисты из Саратова стали участниками новогодней ёлки в Кремлевском Дворце
11:38 | 30 декабря
Сегодня в работах по благоустройству улично-дорожной сети Саратов было задействовано 215 единиц спецтехники и 231 рабочий
10:48 | 30 декабря
В Саратове проходит Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Михаил Романов получил Благодарность Председателя Государственной Думы

Новости
Михаил Романов получил Благодарность Председателя Государственной Думы


Депутату Государственной Думы, Заместителю председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Валентиновичу Романову вручил Благодарность Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Викторович Володин за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

Парламентарий назвал каждую законодательную инициативу наказами петербуржцев, ожиданиями города, который он представляет, требованиями времени. По словам Михаила Романова, возможность служить России, Санкт-Петербургу и его жителям – большая честь, огромная ответственность и счастье.