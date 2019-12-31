Михаил Романов получил Благодарность Председателя Государственной Думы
Депутату Государственной Думы, Заместителю председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Валентиновичу Романову вручил Благодарность Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Викторович Володин за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.
Парламентарий назвал каждую законодательную инициативу наказами петербуржцев, ожиданиями города, который он представляет, требованиями времени. По словам Михаила Романова, возможность служить России, Санкт-Петербургу и его жителям – большая честь, огромная ответственность и счастье.