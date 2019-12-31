В новогодние праздники аэропорт «Гагарин» обслужит более 120 рейсов

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Последний день уходящего 2019 года аэропорт «Гагарин» планирует завершить рейсом авиакомпании «Победа» в 21:20 в Москву, а первым 1 января прилетит борт «Аэрофлота» в 10:10.Всего с 1 по 8 января планируется обслужить более 15 тыс. пассажиров. В каникулы из аэропорта «Гагарин» можно будет отправиться прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Дубай.Напомним, что перевозку пассажиров в аэропорту «Гагарин» выполняют как ранее работавшие на саратовском направлении авиакомпании: «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, – так и новые для региона перевозчики: «Победа», «ИрАэро», Royal Flight и Azur Air.«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 г. составил более 15,2 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.