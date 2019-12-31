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Выпуск первого номера журнала «Губернатор» ознаменовал старт одноименного медиапроекта
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В Саратове проходит Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
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Выпуск первого номера журнала «Губернатор» ознаменовал старт одноименного медиапроекта

Новости
В Английском клубе Центрального музея современной истории России 18 декабря 2019 года состоялась презентация всероссийского кроссплатформенного медиапроекта «Губернатор».
Выпуск первого номера журнала «Губернатор» ознаменовал старт одноименного медиапроекта

Задача проекта – экспертная аналитика, мнение авторитетных общественных деятелей, бизнесменов и представителей власти о жизни регионов. Старт проекта ознаменовал выход в свет первого номера печатного издания «Губернатор», посвященного Республике Карелия. Журналисты издания представили на 250 полосах истории о жизни, перспективах и проблемах региона, рассказанные фермерами, промышленниками, спортсменами, предпринимателями, благотворителями.
Журнал планируется выпускать два раза в месяц тиражом 25 тысяч экземпляров. Каждый из номеров будет полностью посвящен одному из 85 субъектов Российской Федерации. Главный редактор журнала «Губернатор» Максим Фомичев отметил: стоит задача сделать любую публикацию поводом для открытого и живого диалога, стимулом для коллег из других областей добиваться высоких результатов в самых разных направлениях.
Медиаресурс «Губернатор» включает также информационный портал губернатор.рф, соцсети и другие коммуникационные решения, направленные на презентацию перспективных точек и лучших практик, значимых для страны персон, регионов и проектов.

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