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В Самойловском районе в огне погиб мужчина
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В Самойловском районе в огне погиб мужчина

Новости
В Самойловском районе в огне погиб мужчина

В минувшие выходные в Саратовской области произошло шесть пожаров.

В пятницу на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в кафе-шашлычной на ул. Жуковского в Кировском районе. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В 06.35 того же дня в Ершове начался пожар в кафе «Самарканд» на улице Придорожной в поселке Учебный. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.

В шесть утра в районном поселке Ивантеевка горел частный дом. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

В 17.38 в Саратове случилось возгорание в частном деревянном доме в 3-ем Цыганском проезде в Кировском районе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительны данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава.

29 декабря, в полночь, на пульт «01» р.п. Ровное поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Кочетное. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

Сегодня в три часа ночи на пульт «01» районного поселка Самойловка поступил сигнал пожаре в частном деревянном доме в селе Красавка. В результате пожар погиб мужчина 1971 года рождения. Площадь пожара составила тринадцать квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.