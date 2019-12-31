Сегодня в работах по благоустройству улично-дорожной сети Саратов было задействовано 215 единиц спецтехники и 231 рабочий
Сегодня, 30 декабря, в Саратове наблюдался небольшой снег.
В работах по благоустройству улично-дорожной сети было задействовано 215 единиц спецтехники и 231 рабочий МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Особое внимание уделяется расчистке спусков, подъемов и путепроводов.
Всего с начала зимнего сезона городскими службами израсходовано свыше 2457 тонн реагентов и 3714 пескосоляной смеси.