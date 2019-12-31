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В Саратове проходит Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
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В Саратове проходит Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

Новости


На прошлой неделе, 28 декабря, в ФОК «Юбилейный» стартовал открытый городской Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества, среди детско-юношеских команд 2004-2005, 2007-2008, 2010-2011 г.р. в сезоне 2019 - 2020 годов.

В каждой из трех возрастных подгрупп проведут по три игровых дня, чтобы определить команды, которые сыграют в финале за призовые места.

По итогам двух игровых дней в возрастной категории команд 2004-2005 г.р. в первом полуфинале сразятся Солнечный-06 - Звезда, во втором полуфинале - Солнечный-Солнечный-2.

Игра за 5-6 место пройдёт между командами Юбилейный - Юбилейный-2, за 7-8 место: ФА Аврора - Гимназия №7 Лига Спорта.
Финал и церемония награждения пройдут 8 января 2020 года.

Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.
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