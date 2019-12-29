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Любовь Духанина спрогнозировала ситуацию с российским образованием в будущем году

Новости
Любовь Духанина спрогнозировала ситуацию с российским образованием в будущем году

Эксперты обсудили промежуточные итоги административной реформы в образовании в рамках пресс-конференции «Регуляторная гильотина: Что ждет российское образование в 2020 году?».

Одним из участников и спикеров мероприятия, состоявшегося в ИА «Национальная служба новостей» 24 декабря 2019 года, стала Любовь Духанина, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание».

По ее мнению, прошедшее десятилетие в системе образования стало периодом серьёзных изменений с позитивными ожиданиями. При этом Любовь Духанина назвала и ряд проблем в системе, озвучив также вопросы, волнующие непосредственно учеников. В их числе – нехватка глубоких знаний из-за отсутствия учебных материалов и учеников, потребность в уважительном и объективном отношении к учащимся со стороны педагогов. Особо отметила депутат низкое качество реализации образовательных профессиональных программ. По ее словам, о профнепригодности молодых специалистов заявили более 70% работодателей.

Среди основных положительных изменений Любовь Духанина обозначила строительство современных детских садов и школ, информатизацию школьного образования, новый образовательный стандарт для школьников и ряд других.