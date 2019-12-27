Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает игнорирование проблемы антисемитизма путём к глобальной катастрофе

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«После Галле: от слов к действиям против антисемитизма» - под таким названием в середине декабря в Брюсселе прошла конференция, организованная рабочей группой Европарламента по противодействию антисемитизму (EP-WGAS) в сотрудничестве с Европейским еврейским конгрессом и организацией B’nai B’rith International. Поводом для мероприятия стала трагедия в немецком городе Галле, где двое в разгар священного праздника Йом-Киппур обстреляли из автоматического оружия синагогу. Два человека погибли.Как подчеркнул в своём выступлении президента ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, антисемитизм не только опасен сам по себе, но и сигнализирует о гораздо более серьёзных проблемах в обществе.«Когда на евреев нападают на улицах только из-за того, что они евреи – это по сути покушение на демократические ценности, закон и исполнительную власть», - отметил глава ЕЕК.Вячеслав Моше Кантор также обратил внимание на действия экстремистских группировок, которые в настоящее время всё чаще стремятся к политической власти на фоне ослабления политического центра и ведут пропаганду ненависти, тем самым подрывая саму демократическую основу общества.«Относиться толерантно к кризисной ситуации с антисемитизмом означает сделать экстремизм нормой. Кризисная ситуация с антисемитизмом – это скользкий путь к глобальной катастрофе. Нам необходимо осознавать эту угрозу и донести эту идею до безмолвствующего большинства», - считает президент ЕЕК.Помимо Вячеслава Моше Кантора на мероприятии выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она объявила о создании новой рабочей группы, которая займётся проблемой роста антисемитизма в Европе, который, по мнению председателя комиссии, «представляет собой посягательство на всех нас».«Обострившаяся проблема нуждается в более решительном ответе с нашей стороны. Антисемитизм – это яд для нашего сообщества. Мы будем сохранять бдительность. Более того, мы будем действовать на всех уровнях, принимая меры безопасности, а также через нашу систему образования и общественную дискуссию», – добавила Урсула фон дер Ляйен.«В этот переломный исторический момент мировые лидеры должны объединиться и действовать. Слов уже недостаточно. Необходимо составить дорожную карту и заключить соглашение о совместных действиях. Для этого необходимо, чтобы лидеры государств занялись этой проблемой на всех уровнях – законодательном, образовательном, правоохранительном и пенитенциарном», - добавил Вячеслав Моше Кантор.Президент ЕЕК также подчеркнул тот факт, что насильственный антисемитизм чаще всего вызывается подстрекательствами, мифами и насаждением ненависти в отношении евреев в информационном пространстве.«В отношении разжигания антисемитской и других форм ненависти должен действовать режим нулевой толерантности. Те, кто сеют ненависть к евреям на словах должны получать более строгое наказание, пока от слов они не перешли к делу», – уверен Вячеслав Моше Кантор.Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор - решительный сторонник глобального подхода к борьбе с антисемитизмом. По его инициативе 23 января 2020 года в Иерусалиме состоится Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, намерение участвовать в котором уже подтвердили около 40 глав государств. Мероприятие под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!» организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслава Моше Кантора, в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и под патронатом президента Государства Израиль Реувена Ривлина.Среди мировых лидеров, которые на сегодняшний день подтвердили своё участие в этом историческом событии, – президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Италии Серджо Маттарелла.* * *Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.