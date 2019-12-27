В Академопере открывается выставка "...Шаги из многоточий..."
Саратовский академический театр оперы и балета приглашает на открытие выставки живописи « …Шаги из многоточий…» известной саратовской художницы Эланы.
Элана (Элла Александровна Бурдавицына) – поэт, музыкант, художник. Автор четырёх книг поэзии: «Суфлеры из небесной будки»(2004), «На белом белое»(2006), «Оттенки тишины» (2013), «Я часто разговариваю вслух» (2014). Выпустила 6 CD-альбомов: «Однажды» (2004), «Ты вернешься» (2009), «Приглашение гостя» (2010), «Quand je parle a voix haute» (2010), «Взлетаем» (2015), «В моем персональном раю» (2017) и 2 DVD-альбома «Однажды» (2007), «Элана-live» (2010). Песни и книга Эланы переведены на французский поэтом Жан-Мари Пьери. В 2010 на Русском фестивале на Монмартре в Париже Элана стала Почётным Гражданином Республики Монмартра. Элана является членом французской художественной ассоциации Stella Art-International в составе которой в октябре 2015 г. удостоена Гран-при 7-го Парижского Салона современного искусства Buisness Art, ежегодно проходящего в Центре Пьера Кардена. В ноябре 2015 г картина Эланы «Коктейль желаний» в Парижском Grand Palais (Большой королевский дворец) на международной выставке «Арт-Капитал» получила премию Nicolas Cizeron. Работы Эланы находятся в частных коллекциях России, Франции, США, Швейцарии.