27 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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Сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области навестили воспитанников центра «Возвращение»

Новости
Сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области навестили воспитанников центра «Возвращение»

Следственным комитетом Российской Федерации организована Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета добрых дел, посвященная празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках данной акции сотрудники следственного органа оказывают необходимую помощь нуждающимся.

В преддверии празднования Нового года и Рождества Христова сотрудники следственного отдела по Заводскому району городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области навестили воспитанников ГБУ Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение».

Договариваясь о встрече, следователи осведомились у руководства центра, в какую помощь сотрудники могут оказать учреждению. Директор центра поделилась, что в «Возвращении» до сих пор не имеется пылесоса, а чистота, как известно, залог здоровья. Дарить подарок, которому будут рады, приятно вдвойне. Коллектив следственного отдела приобрел и от всей души подарил учреждению пылесос.

Ребята и сотрудники центра сделали для гостей ответный подарок. Накануне новогодних праздников, они подготовили костюмированное представление под названием «Волшебная сказка Деда Мороза», - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.