Сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области навестили воспитанников центра «Возвращение»
Следственным комитетом Российской Федерации организована Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета добрых дел, посвященная празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках данной акции сотрудники следственного органа оказывают необходимую помощь нуждающимся.
В преддверии празднования Нового года и Рождества Христова сотрудники следственного отдела по Заводскому району городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области навестили воспитанников ГБУ Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение».
Договариваясь о встрече, следователи осведомились у руководства центра, в какую помощь сотрудники могут оказать учреждению. Директор центра поделилась, что в «Возвращении» до сих пор не имеется пылесоса, а чистота, как известно, залог здоровья. Дарить подарок, которому будут рады, приятно вдвойне. Коллектив следственного отдела приобрел и от всей души подарил учреждению пылесос.
Ребята и сотрудники центра сделали для гостей ответный подарок. Накануне новогодних праздников, они подготовили костюмированное представление под названием «Волшебная сказка Деда Мороза», - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.