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В музее Л.А. Кассиля состоится программа «“Чучаˮ, или Как подружиться с родителями»

Новости
В музее Л.А. Кассиля состоится программа «“Чучаˮ, или Как подружиться с родителями»

5 января в 15.00 в музее Л.А. Кассиля состоится программа «“Чучаˮ, или Как подружиться с родителями», в рамках которой будут обсуждаться важные проблемы взаимоотношений взрослых и детей.

Многие считают, что дело просто в непослушании детей. Однако есть и другая точка зрения. Именно об этом и будет идти разговор в лаборатории детско-родительских отношений «Мама, папа, я…», которая с октября 2019 года работает в музее Л.А. Кассиля в рамках проекта «Кассилевский квартал, или Швамбрания. Место на карте».

В программе вечера предполагается просмотр и обсуждение анимационного фильма Гарри Бардина «Чуча», герой которого, несмотря на огромное количество игрушек и множество взрослых в доме, чувствовал себя одиноким и забытым в Новогоднюю ночь.

Гари Бардин и его коллега, художник-мультипликатор Ирина Собинова-Кассиль (дочь писателя), предлагают нам быть внимательнее и терпимее к своим близким: взрослым – вспомнить себя в детстве, а детям – стать на время мамой или папой.

Принять участие в программе могут не только члены лаборатории, но и все желающие, а посещение музейного синематографа – хороший повод интересно провести один день новогодних каникул.

Мы ждем вас в музее Л. Кассиля 5 января в 15.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Л.А. Кассиля, 42.

Проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.