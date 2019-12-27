В период празднования Рождества Христова будет временно ограничена остановка, стоянка и движение автотранспорта
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, движения пешеходов в период празднования Рождества Христова с 20.00 часов 6 января 2020 года до окончания мероприятия будет временно ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств по:
- ул. Московской на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова;
- ул. Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;
- ул. Музейная площадь на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;
- ул.М.Горького на участке дороги от ул. Б. Горной до ул. Зарубина;
- ул. Большой Горной на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;
- ул. Зарубина на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;
- ул. Соколовой на участке дороги от ул. Веселой до ул. Рогожина;
- ул. Рогожина на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;
- ул. Веселой на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;
Ограничение не распространяется на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.