27 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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В период празднования Рождества Христова будет временно ограничена остановка, стоянка и движение автотранспорта

Новости


С целью обеспечения безопасности дорожного движения, движения пешеходов в период празднования Рождества Христова с 20.00 часов 6 января 2020 года до окончания мероприятия будет временно ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств по:

- ул. Московской на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова;
- ул. Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;
- ул. Музейная площадь на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;
- ул.М.Горького на участке дороги от ул. Б. Горной до ул. Зарубина;
- ул. Большой Горной на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;
- ул. Зарубина на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;
- ул. Соколовой на участке дороги от ул. Веселой до ул. Рогожина;
- ул. Рогожина на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;
- ул. Веселой на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;

Ограничение не распространяется на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.