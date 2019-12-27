В период празднования Рождества Христова будет временно ограничена остановка, стоянка и движение автотранспорта

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- ул. Московской на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова;- ул. Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;- ул. Музейная площадь на участке дороги от ул. Московской до ул. Челюскинцев;- ул.М.Горького на участке дороги от ул. Б. Горной до ул. Зарубина;- ул. Большой Горной на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;- ул. Зарубина на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Симбирской;- ул. Соколовой на участке дороги от ул. Веселой до ул. Рогожина;- ул. Рогожина на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;- ул. Веселой на участке дороги от ул. Б.Горной до ул. Соколовой;Ограничение не распространяется на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.