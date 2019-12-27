На 14-ом Международном конгрессе терапевтов экспертами была подтверждена безопасность противовирусного препарата Кагоцел

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Фармакологи настаивают: в свободном виде этого вещества в Кагоцеле нет, госсипол не высвобождается из препарата в организме человека, а Кагоцел не токсичен. Профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии, руководитель НОЦ «Клиническая Фармакология», д.м.н. Галина Кетова рассказала, что Кагоцел представляет собой полимерную молекулу, полученную в ходе химического синтеза, которая по определению лишена токсических свойств. При этом, было отмечено, что таких примеров предостаточно. Есть формальное «родство» никотина и никотиновой кислоты, но это совершенно различные по своим эффектам вещества». «Никотиновая кислота, полученная в 1867 г. путем окисления никотина хромовой кислотой, много позже стала известна как ниацин, витамин РР, вещество с большим количеством физиологических эффектов (в т.ч. противопеллагрическим, гиполипидемическим), а ее производные (никотинамид, никетамид) - препараты с собственной доказанной терапевтической активностью». Также госсипол в связанном виде в препарате «Кагоцел» не то же самое, что свободный госсипол до процесса синтеза.Росздравнадзор также официально озвучил свою позицию по этому вопросу. Федеральная служба предоставила письменное заявление, где подтвердила безопасность препарата. Согласно ответу Росздравнадзора, проводившиеся разработчиком Кагоцела доклинические исследования репродуктивной токсичности не выявили воздействия лекарственного средства на репродуктивную систему. Также ведомство сообщает, что информация о нежелательных реакциях, связанных с поражением репродуктивной системы с 2015 по 2019 годы не поступала.Ранее представитель компании в интервью «Российской газете» также опровергла миф о токсичности препарата. «Были проведены дополнительные исследования, убедительно показавшие полную безопасность Кагоцела в отношении репродуктивной системы организма с учетом накопленных за прошедшие годы новых научных знаний, новых методических приемов, расширяющих знания о препарате», - отметила Виктория Щербакова, к.б.н., руководитель отдела доклинических исследований компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата Кагоцел.*Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у врача.