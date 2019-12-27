27 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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09:51 | 27 декабря
Участники "Киновертикаль" сняли фильм о саратовском ТЮЗе
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Участники "Киновертикаль" сняли фильм о саратовском ТЮЗе

Новости


Больше месяца назад прошел VI открытый фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Вспоминая моменты фестиваля, мы словно переносимся в тот праздник мира детского кино. Предлагаем вам посмотреть еще один фильм, снятый во время фестиваля в рамках творческой киномастерской неигрового кино саратовского режиссера-документалиста Таисии Никитиной «Театру юного зрителя в Год Театра».

Над фильмом работали ребята не только из Саратова, но и из Казани, Томска и Жуковского. Вместе с наставником ребята сделали киноподарок одному из самых современных детских театров Саратова – Театру юного зрителя им. Ю.П. Киселёва.

Проводником в театральный мир для юных кинематографистов стала актриса редкого амплуа травести ТЮЗа Людмила Канакова. Она подробно рассказала ребятам о «секретах артисток травести», а также провела экскурсию по театру и познакомила со всеми художниками, которые воплощают видение режиссера на сцене. Благодаря этому знакомству у юных авторов «Киновертикали» сложился интересный кинорассказ о закулисной жизни театра.

Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» выражает огромную благодарность руководству Театра юного зрителя за возможность познакомить участников из городов России с творческим пространством саратовской театральной жизни, а также руководителю творческой киномастерской фестиваля Таисии Никитиной.

Посмотреть фильм «Театру юного зрителя в Год Театра» можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4MlLdof3w&t=26s
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