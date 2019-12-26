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В новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

Новости


В новогоднюю ночь, а также во время празднования Рождества Христова будет организована работа пассажирского транспорта на некоторых маршрутах. Цена проезда останется неизменной.

Так, с 22.00 часов 31 декабря 2019 года до 02.30 часов 1 января 2020 года на маршруты выйдут автобусы: №№ 2Д, 3, 6, 8А, 11, 33, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 95, 97 и 105. Всего будет задействовано 70 единиц подвижного состава.

С 22.00 часов 6 января до 04.00 часов 7 января 2020 года перевозить горожан будут автобусы большой и малой вместимости на маршрутах: №№ 2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73, 76, 79, 90, 93, 95, 97, 105.

Также планируется выпустить подвижной состав электротранспорта в новогоднюю и рождественскую ночи: трамваи № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.
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