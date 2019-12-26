26 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 26 декабря
В новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт
15:18 | 26 декабря
В ТЮЗе на Вольской прошла Губернаторская елка для одарённых детей
14:26 | 26 декабря
Мэр города пригласил саратовцев к погружению в виртуальную реальность
13:20 | 26 декабря
Маршрут троллейбуса N7 будет закрыт ещё на неделю
12:43 | 26 декабря
Дополнительные пригородные поезда в Саратовской области назначены на 28, 29 и 31 декабря
12:06 | 26 декабря
Состоялся круглый стол по теме цифровизации русскоговорящего населения за рубежом
11:38 | 26 декабря
ПФР: В 2020 году произойдёт увеличение материнского капитала
10:40 | 26 декабря
7 января назначены дополнительные поезда из Саратова и Балаково в Москву
09:49 | 26 декабря
Лютеране и католики области отпраздновали Рождественский сочельник торжественным богослужением
09:00 | 26 декабря
«Дары волхвов» или Нарисованное Рождество
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В ТЮЗе на Вольской прошла Губернаторская елка для одарённых детей

Новости


26 декабря в историческом здании Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялось интерактивное новогоднее представление для одаренных детей.

"На праздник приглашены талантливые дети и творческие коллективы из всех районов Саратовской области. Это победители различных международных, всероссийских, областных конкурсов, фестивалей, соревнований, лауреаты губернаторских стипендий и премий.

Детей, родителей и преподавателей приветствовала министр культуры Татьяна Гаранина. От имени Губернатора области она поздравила одарённых детей со всеми победами. "Юные таланты - настоящий бренд Саратовской области. В регионе созданы все условия для гармоничного развития одарённых детей. Вы наше будущее!"

Началось представление с веселой интермедии по мотивам мультфильма «Мадагаскар», которую подготовили для ребят и взрослых юные актеры детской студии им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе. С концертными номерами выступили ансамбли и солисты из школ искусств Саратова, Энгельса, п.Пробуждение и р. п. Степное.

В фойе театра развернута выставка работ победителей областного конкурса художественного творчества «Новогодняя открытка» и декоративно-прикладного творчества учащихся детских школ искусств области.

У входа в зрительный зал размещена интерактивная площадка-фотозона, оформленная по эскизу новогодней открытки победителя областного конкурса Максима Квитки из села Воскресенское.

Здесь прошло награждение победителей и дипломантов конкурса.

Все участники праздника посмотрели .ю спектакль «Приключения Незнайки на Луне». В этой постановке выходят на сцену вместе юные студийцы и взрослые артисты ТЮЗа".

Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код