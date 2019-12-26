В ТЮЗе на Вольской прошла Губернаторская елка для одарённых детей

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"На праздник приглашены талантливые дети и творческие коллективы из всех районов Саратовской области. Это победители различных международных, всероссийских, областных конкурсов, фестивалей, соревнований, лауреаты губернаторских стипендий и премий.Детей, родителей и преподавателей приветствовала министр культуры Татьяна Гаранина. От имени Губернатора области она поздравила одарённых детей со всеми победами. "Юные таланты - настоящий бренд Саратовской области. В регионе созданы все условия для гармоничного развития одарённых детей. Вы наше будущее!"Началось представление с веселой интермедии по мотивам мультфильма «Мадагаскар», которую подготовили для ребят и взрослых юные актеры детской студии им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе. С концертными номерами выступили ансамбли и солисты из школ искусств Саратова, Энгельса, п.Пробуждение и р. п. Степное.В фойе театра развернута выставка работ победителей областного конкурса художественного творчества «Новогодняя открытка» и декоративно-прикладного творчества учащихся детских школ искусств области.У входа в зрительный зал размещена интерактивная площадка-фотозона, оформленная по эскизу новогодней открытки победителя областного конкурса Максима Квитки из села Воскресенское.Здесь прошло награждение победителей и дипломантов конкурса.Все участники праздника посмотрели .ю спектакль «Приключения Незнайки на Луне». В этой постановке выходят на сцену вместе юные студийцы и взрослые артисты ТЮЗа".Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.