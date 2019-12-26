26 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 26 декабря
В новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт
15:18 | 26 декабря
В ТЮЗе на Вольской прошла Губернаторская елка для одарённых детей
14:26 | 26 декабря
Мэр города пригласил саратовцев к погружению в виртуальную реальность
13:20 | 26 декабря
Маршрут троллейбуса N7 будет закрыт ещё на неделю
12:43 | 26 декабря
Дополнительные пригородные поезда в Саратовской области назначены на 28, 29 и 31 декабря
12:06 | 26 декабря
Состоялся круглый стол по теме цифровизации русскоговорящего населения за рубежом
11:38 | 26 декабря
ПФР: В 2020 году произойдёт увеличение материнского капитала
10:40 | 26 декабря
7 января назначены дополнительные поезда из Саратова и Балаково в Москву
09:49 | 26 декабря
Лютеране и католики области отпраздновали Рождественский сочельник торжественным богослужением
09:00 | 26 декабря
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Мэр города пригласил саратовцев к погружению в виртуальную реальность

Новости


Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм раскрыл горожанам очередной праздничный сюрприз.

Новогодний арт-объект Мишка, установленный на пр. Кирова и так полюбившийся саратовцами, теперь оснащен специальной меткой, позволяющей через приложение Мегаполис AR погрузиться в виртуальную реальность. Для этого необходимо скачать программу на свой телефон и навести на значок, расположенный на праздничной конструкции. Такая же метка появится в ближайшие дни и у Зайки, который находится у Дома книги.

«Делайте праздничные видео и отправляйте друзьям и знакомым видео-открытки!», - пригласил горожан глава Саратова.
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