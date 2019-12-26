Мэр города пригласил саратовцев к погружению в виртуальную реальность
Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм раскрыл горожанам очередной праздничный сюрприз.
Новогодний арт-объект Мишка, установленный на пр. Кирова и так полюбившийся саратовцами, теперь оснащен специальной меткой, позволяющей через приложение Мегаполис AR погрузиться в виртуальную реальность. Для этого необходимо скачать программу на свой телефон и навести на значок, расположенный на праздничной конструкции. Такая же метка появится в ближайшие дни и у Зайки, который находится у Дома книги.
«Делайте праздничные видео и отправляйте друзьям и знакомым видео-открытки!», - пригласил горожан глава Саратова.