Состоялся круглый стол по теме цифровизации русскоговорящего населения за рубежом
16 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему: "Россия для мира: цифровизация русскоговорящего населения за рубежом" в формате видеомоста.
На мероприятии были подведены итоги грантовой и проектной программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. За этот год Россотрудничеством было запущено свыше сорока международных инициатив для учителей и школьников по всему миру.
В программе приняли участие: Российское общество "Знание", МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, IBS Group. На мероприятии эксперты рассказали о подробностях инновационных проектов, привели статистические данные и обсудили планы на будущее.
Российское общество «Знание» (РОЗ) стало одним из ключевых докладчиков. Председатель РОЗ, заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь Духанина поделилась впечатляющими результатами сотрудничества Российского общества «Знание» с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству по проекту «Дистанционный центр цифровой грамотности для профессиональной подготовки и переподготовки учителей школ Республики Беларусь в сфере цифровой экономики».
Целью амбициозного проекта стало обучение цифровым компетенциям учителей Республики Беларусь для дальнейшего использования в профессиональной деятельности.
Для реализации данного проекта использовалась специальная программа «Консультант в области развития цифровой грамотности», которая состояла из 3 модулей: медийно-информационная грамотность, компьютерная грамотность, цифровая безопасность. Итоговая сертификация проходила в виде электронного экзамена.
В рамках программы учителей дистанционно обучали актуальным для современной цифровой среды навыкам, таким как безопасная работа с браузерами, электронными платежами, социальными сетями и мессенджерами, создание медиаобразовательных продуктов, освоение базового пакета компьютерных программ, и критическая оценка информации в сети Интернет.
В проекте приняло участие 1800 учителей из Республики Беларусь, из таких городов как: Бобруйск, Брест, Гродно, Орша, Марьина Горка, Минск, Слоним. Особенно был отмечен позитивный отклик от самих учителей.
Со стороны Республики Беларусь об успехе проекта рассказала директор Центра доступа дистанционного образования для взрослых «Хартмикс» Елена Хартман. Дистанционный характер обучения позволил подать заявки большому количеству педагогов из регионов. Актуальность программы была отдельно упомянута в контексте категории учителей от 50 лет, которые особенно нуждаются в помощи профессионалов, чтобы сократить разрыв в цифровой грамотности, характерный для настоящего времени.
«Если мы продолжим эту работу, то мы сделаем очень большое дело не только для педагогов, но и для их учеников и студентов. Проект действительно вызвал большой интерес. Это важно не только для экономики, для общества, но и для каждого человека, - поделилась Елена Алексеевна. - Цифровизацию мы остановить не можем, но мы не можем и отставать».
К телемосту со стороны Минска присоединился и непосредственно участник программы - Николай Беломытцев. Он высказал искреннюю благодарность за проект, подчеркнул его доступность и отдельно отметил, что в программе особое место занимали вопросы информационной безопасности, что является очень актуальным для современных пользователей сети Интернет.
«Любая программа, которая нацелена на информационную культуру человека, должна приветствоваться и развиваться», - подвёл итог Николай и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
«Этот проект дал возможность справиться с неочевидной проблемой цифрового неравенства. Те результаты, которые мы получили сейчас, лягут в основу плодотворного сотрудничества», - завершила своё вступительное слово Любовь Духанина.
Источник: https://www.znanierussia.ru/news/Pages/201912/tsifrovizatsiya.aspx
На мероприятии были подведены итоги грантовой и проектной программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. За этот год Россотрудничеством было запущено свыше сорока международных инициатив для учителей и школьников по всему миру.
В программе приняли участие: Российское общество "Знание", МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, IBS Group. На мероприятии эксперты рассказали о подробностях инновационных проектов, привели статистические данные и обсудили планы на будущее.
Российское общество «Знание» (РОЗ) стало одним из ключевых докладчиков. Председатель РОЗ, заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь Духанина поделилась впечатляющими результатами сотрудничества Российского общества «Знание» с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству по проекту «Дистанционный центр цифровой грамотности для профессиональной подготовки и переподготовки учителей школ Республики Беларусь в сфере цифровой экономики».
Целью амбициозного проекта стало обучение цифровым компетенциям учителей Республики Беларусь для дальнейшего использования в профессиональной деятельности.
Для реализации данного проекта использовалась специальная программа «Консультант в области развития цифровой грамотности», которая состояла из 3 модулей: медийно-информационная грамотность, компьютерная грамотность, цифровая безопасность. Итоговая сертификация проходила в виде электронного экзамена.
В рамках программы учителей дистанционно обучали актуальным для современной цифровой среды навыкам, таким как безопасная работа с браузерами, электронными платежами, социальными сетями и мессенджерами, создание медиаобразовательных продуктов, освоение базового пакета компьютерных программ, и критическая оценка информации в сети Интернет.
В проекте приняло участие 1800 учителей из Республики Беларусь, из таких городов как: Бобруйск, Брест, Гродно, Орша, Марьина Горка, Минск, Слоним. Особенно был отмечен позитивный отклик от самих учителей.
Со стороны Республики Беларусь об успехе проекта рассказала директор Центра доступа дистанционного образования для взрослых «Хартмикс» Елена Хартман. Дистанционный характер обучения позволил подать заявки большому количеству педагогов из регионов. Актуальность программы была отдельно упомянута в контексте категории учителей от 50 лет, которые особенно нуждаются в помощи профессионалов, чтобы сократить разрыв в цифровой грамотности, характерный для настоящего времени.
«Если мы продолжим эту работу, то мы сделаем очень большое дело не только для педагогов, но и для их учеников и студентов. Проект действительно вызвал большой интерес. Это важно не только для экономики, для общества, но и для каждого человека, - поделилась Елена Алексеевна. - Цифровизацию мы остановить не можем, но мы не можем и отставать».
К телемосту со стороны Минска присоединился и непосредственно участник программы - Николай Беломытцев. Он высказал искреннюю благодарность за проект, подчеркнул его доступность и отдельно отметил, что в программе особое место занимали вопросы информационной безопасности, что является очень актуальным для современных пользователей сети Интернет.
«Любая программа, которая нацелена на информационную культуру человека, должна приветствоваться и развиваться», - подвёл итог Николай и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
«Этот проект дал возможность справиться с неочевидной проблемой цифрового неравенства. Те результаты, которые мы получили сейчас, лягут в основу плодотворного сотрудничества», - завершила своё вступительное слово Любовь Духанина.
Источник: https://www.znanierussia.ru/news/Pages/201912/tsifrovizatsiya.aspx