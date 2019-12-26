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ПФР: В 2020 году произойдёт увеличение материнского капитала

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Сумма материнского (семейного) капитала составит 466617 рублей.

Эта и другие приятные новости по расширению возможностей использования маткапитала ожидают семей с детьми в Новом году.

Следует отметить, что индексация суммы материнского (семейного) капитала произойдет в 2020 году после 5-летнего перерыва, а стартовала государственная программа по поддержке семей с детьми в 2007 году с 250000 рублей. Для саратовцев, уже воспользовавшихся частью материнского капитала, предусмотрена индексация его остатка.

За время действия программы – начиная с 2007 года – Отделением ПФР по Саратовской области выдано свыше 144 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК). Почти 86 тысяч жителей области полностью распорядились средствами МСК.

Более 102 тысяч семей региона благодаря такой весомой государственной поддержке смогли улучшить свои жилищные условия. Это самое популярное направление в распоряжении средствами материнского капитала.

Около 7 тысяч саратовских семей направили маткапитал на оплату образовательных услуг детей, в том числе на содержание детей в детском саду и яслях.

Материнский капитал можно также направить на накопительную пенсию мамы, чем воспользовались 35 жительниц области. С 2016 года стало возможным использовать маткапитал на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. На эти цели материнский капитал использовали 3 семьи.

Использование материнского капитала в виде ежемесячной выплаты – самое новое, но уже популярное направление использования средств МСК. На сегодняшний день такую выплату ежемесячно получают более двух тысяч саратовских семей, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.
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