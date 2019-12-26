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7 января назначены дополнительные поезда из Саратова и Балаково в Москву

Новости
7 января назначены дополнительные поезда из Саратова и Балаково в Москву

Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние и рождественские праздничные дни назначаются дополнительные поезда:

– поезд №235/236 Саратов – Москва отправлением из Саратова 7 января в 16:31, прибытием в Москву на следующие сутки в 08:40;

– поезд №565/566 Балаково – Москва отправлением из Балаково 7 января в 11:19, прибытием в Москву на следующие сутки в 14:28.

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Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».