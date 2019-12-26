«Дары волхвов» или Нарисованное Рождество

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В народе про красивого человека говорят «как нарисованный». О постановке Данилы Шувалова, гармонично вливающейся в любимые нами праздники и вливающей в души зрителя мягкий свет Нового года и Рождества, можно сказать то же самое. Тем более что «Дары...» Балаганчика вышли не только красивой сценической историей, - постановка в прямом смысле слова нарисована на глазах юных и взрослых зрителей. Взгляды, жесты, маркер, - «средств изображения» молодой, двадцати с небольшим от роду, режиссер пустил в ход предостаточно. И получилось волшебство. Если слова «динамика» и «таинство» сочетаются, то интерпретацию самым поэтичным из саратовских театров случившегося между Деллой и Джимом иначе как «динамичным таинством» не назовешь.Художник. Ему в спектакле отведена главная роль. Актер Михаил Юдин проводит свой монолог рассказчика под озорные танцы маркера, который в его руках сродни волшебной палочке. В мгновение ока на наших глазах на белых полотнах- «задниках» сцены «вырастает» и «украшается» елка, «прибивается» почтовый ящик, откуда ни возьмись «появляется» Дед Мороз. И все это - словно живое. Живое под стать интонации художника. «Не поэт, кто не был театралом». Михаил Юдин превосходно чувствует прозу О.Генри. Любовную историю героев новеллы, их жизнь он украшает многообразием интонационных оттенков, взглядов и жестов. По количеству они могут соревноваться с бессчетными огоньками гирлянд, пробегающих по лицам зрителей, по танцующим Снежинкам (актрисы театра Ольга Лапшина, Ирина Ткаченко и Кристина Суркова) исполняют свои белоснежно-чистые роли задорно и искренне, чем настраивают зрителей на нужную волну восприятия спектакля).Несмотря на аскетичное оформление сценического пространства и контраст черного и белого, «черного» в постановке практически нет. Даже «красноречиво молчащая бедность» не является печальным, предлагаемым жизнью, обстоятельством. Недостаток материальных благ в версии Шувалова только подчеркивает богатство души влюбленной пары. Сцену обмена подарками растроганный Художник сопровождает таким непередаваемым «песочком» в голосе, что понимаешь: этот тембр, интонация рифмуются с сокровенностью, за которой мы и приходим в театр Елены Смирновой. Здорово, что Данила Шувалов совпал с Балаганчиком группой крови. Это позволило создать всепоглощающее пространство любви, которое не хочется покидать.Отдельную благодарность хочется выразить исполнителям главных ролей – Елизавете Симагиной и Михаилу Третьякову. Они так прониклись миром произведения О.Генри, что того же эффекта (ощущения рождающегося на глазах зрителя волшебства) могли бы достичь в образах Деллы и Джима, не произнеся ни единого слова. Настолько красноречиво их молчание. Они так легко транслируют в зал радушие и способность самопожертвования, что ты не можешь этим настроением не заразиться, и ощущаешь себя соавтором происходящего. Вместе с детьми с готовностью отгадываешь рисунки-загадки, пританцовываешь под рок-н-рол Деллы и Джима. И обретенное в Балаганчике предрождественское настроение тебя уже не покидает.… «Из всех дарителей эти двое были мудрейшими...» Спасибо, БалаганчикЪ, за традицию духовного дарения. За любовь и бережное отношение к человеческой душе. Щедрого нового года, счастливого Рождества, любимый театр!Автор Елена МаркеловаФото автора