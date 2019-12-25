Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в предновогодние дни назначаются дополнительные поезда:
– поезд №563 Саратов – Москва отправлением из Саратова 28 и 29 декабря в 09:13, прибытием в Москву на следующие сутки в 06:33;
– поезд №535 Москва – Cаратов отправлением из Москвы 28 и 29 декабря в 01:30, прибытием в Саратов в те же сутки в 20:35.
Продажа билетов открыта.
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Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».