Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
25 декабря в Энгельсском краеведческом музее состоялось торжественное открытие экспозиции «Новый город иллюзий», реализация которого была осуществлена в рамках победы в IV Конкурсе музейных проектов Программы Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение».
В разделе экспозиции при помощи современных экспозиционно-выставочных приемов детально раскрыта культурная жизнь города Покровска (Энгельса) 1920-1930-х гг., особый импульс развитию которой придал статус столицы Автономной Республики немцев Поволжья.
Почетными гостями мероприятия стали историки, краеведы, архивисты, представители творческого и культурного сообщества города.
Атмосферу передаваемой эпохи создают уникальные музейные экспонаты, документы, фотоматериалы. Впервые в экспозиционном пространстве Энгельсского краеведческого музея используется современное мультимедийное оборудование.
Для формирования визуальной картины в экспозиции демонстрируются видеоматериалы из Российского государственного архива кинофотодокументов (город Красногорск).
«Новый город иллюзий» раскрывает малоизвестные факты из истории нашего региона. При помощи художественного оформления экспозиции и реализации творческих замыслов, музею удалось раскрыть уникальность историко- культурного наследия города Энгельса.