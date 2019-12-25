25 декабря 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 25 декабря
Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
16:41 | 25 декабря
Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
15:53 | 25 декабря
В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
15:00 | 25 декабря
В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"
14:09 | 25 декабря
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта
13:18 | 25 декабря
«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом
12:32 | 25 декабря
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
11:47 | 25 декабря
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
10:42 | 25 декабря
На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова
19:44 | 24 декабря
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан

Новости


Сегодня, 25 декабря, у обелиска воинам-интернационалистам (3-я Дачная) состоялся митинг, посвященный 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.

В мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации, депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович, представители регионального правительства, администрации Саратова, общественных организаций.

25 декабря 1979 года советские войска перешли границу Афганистана. Началась афганская война, которая длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через эту войну прошли более 620 тысяч советских граждан. Они представляли практически все народы и народности, проживавшие в республиках СССР.

Отдать дань памяти нашим землякам у обелиска собрались участники боевых действий, их родственники, матери и вдовы погибших воинов.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код