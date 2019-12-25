В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
Сегодня, 25 декабря, у обелиска воинам-интернационалистам (3-я Дачная) состоялся митинг, посвященный 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
В мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации, депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович, представители регионального правительства, администрации Саратова, общественных организаций.
25 декабря 1979 года советские войска перешли границу Афганистана. Началась афганская война, которая длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через эту войну прошли более 620 тысяч советских граждан. Они представляли практически все народы и народности, проживавшие в республиках СССР.
Отдать дань памяти нашим землякам у обелиска собрались участники боевых действий, их родственники, матери и вдовы погибших воинов.