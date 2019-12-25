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В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"

Новости


21 декабря в Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи".

По сложившейся традиции и этикету, бал открылся польским полонезом. Следом гости освоили вальс контр-данс, цыганскую польку, па-де-труа, мазурку и даже готический танец! Освоить традиционные старинные танцы гостям бала помогла руководитель творческого коллектива «Старый город» – Виктория Новокшенова.

В программе бала были не только танцы, но и музыкальные паузы, в которые гости слушали классические музыкальные произведения в исполнении коллектива Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. А также в ходе танцевального мероприятия гостей ждала викторина, тематическая экскурсия, вкусные угощения, и даже фехтовальный бой от Школы фехтования Ultima Ratio.

Завершил этот чудесный вечер долгожданный конкурс костюмов. Первое место в конкурсе заняла барышня в образе пирата. Надо сказать, что все гости вместе с командой Исторического парка очень ответственно подготовились к мероприятию, примерив на себе яркие костюмы, и вжившись в роль довольно известных героев.

Сообщает пресс-служба Исторического парка.