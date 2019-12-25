На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова.

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Федеральный телеканал «Звезда» продолжает вокальный конкурс «Новая Звезда 2020». Его особенность состоит в том, что участие принимают представители всех 85 субъектов РФ. Организаторы считают, что так зрители смогут увидеть самобытность, красоту и разнообразие разных уголков России.Саратовскую область на проекте будет представлять 31-летняя уроженка Энгельса Ирина Шаталова. Она окончила музыкально-эстетический лицей по классу хоровое пение, затем училась в Саратовском областном училище искусств по специальности эстрадно-джазовый вокал. В 2011 году окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).В конкурсе будет два победителя — одного выберут члены жюри, а второго, посредством голосования — зрители.Первый отборочный тур выйдет в эфир на телеканале «Звезда» 31 декабря в 12:30 по московскому времени. Зрительское голосование продолжится во время других выпусков со 2 по 4 января. Лучшего исполнителя, выбранного жюри, объявят и наградят 4 января, а кого признали лучшим зрители станет известно 7 января.