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На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова

Новости


На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова.

Федеральный телеканал «Звезда» продолжает вокальный конкурс «Новая Звезда 2020». Его особенность состоит в том, что участие принимают представители всех 85 субъектов РФ. Организаторы считают, что так зрители смогут увидеть самобытность, красоту и разнообразие разных уголков России.

Саратовскую область на проекте будет представлять 31-летняя уроженка Энгельса Ирина Шаталова. Она окончила музыкально-эстетический лицей по классу хоровое пение, затем училась в Саратовском областном училище искусств по специальности эстрадно-джазовый вокал. В 2011 году окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

В конкурсе будет два победителя — одного выберут члены жюри, а второго, посредством голосования — зрители.

Первый отборочный тур выйдет в эфир на телеканале «Звезда» 31 декабря в 12:30 по московскому времени. Зрительское голосование продолжится во время других выпусков со 2 по 4 января. Лучшего исполнителя, выбранного жюри, объявят и наградят 4 января, а кого признали лучшим зрители станет известно 7 января.