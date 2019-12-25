25 декабря 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 25 декабря
Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
16:41 | 25 декабря
Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
15:53 | 25 декабря
В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
15:00 | 25 декабря
В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"
14:09 | 25 декабря
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта
13:18 | 25 декабря
«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом
12:32 | 25 декабря
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
11:47 | 25 декабря
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
10:42 | 25 декабря
На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова
19:44 | 24 декабря
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта

Новости
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта

Сегодня, 25 декабря, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказал, что по просьбам жителей пересмотрены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

«Маршрут № 31 в прямом направлении будет осуществлять движение к «Саратовской областной клинической больнице» по ул. 2-й Садовой, ул. Песчаной, ул. 2-й Садовой; в обратном направлении - к дому № 20 по ул. им. Братьев Никитиных, ул. Федоровской, ул. им. Братьев Никитиных.

Маршрут № 33 в обратном направлении будет осуществлять движение по ул. Малой Горной до ул. им. Чернышевского Н.Г.

Маршрут № 56 в обратном направлении от ул. Артиллерийской, д. № 26 будет осуществлять движение к ЖК «Звезда» по ул. Технической до дома № 7.

Маршрут № 89 пересмотрен практически полностью, ему присвоено новое наименование «Пос. Зональный – ул. Романтиков». В прямом направлении на участке маршрута № 89 от пересечения ул. Аэропорт и ул. Соколовогорской до пересечения проспекта им. 50 лет Октября и ул. Технической будет осуществлять движение по ул. Аэропорт, ул. Соколовогорской, ул. Мясницкой, ул. Соколовой, ул. Симбирской, ул. Большой Горной, проспекту им. 50 лет Октября и далее по существующей схеме движения. В обратном направлении - от ЖК «Ласточкино» по ул. Романтиков, ул. Черниговской и далее по существующей схеме движения, а также на участке от пересечения проспекта им. 50 лет Октября и ул. Технической до пересечения ул. Аэропорт и ул. Соколовогорской движение осуществлять по проспекту им. 50 лет Октября, ул. Большой Горной, ул. Мясницкой, ул. Соколовогорской, ул. Аэропорт и далее по существующей схеме движения», - поделился Михаил Исаев.

Участок от проспекта им. 50 лет Октября, проходящий по ул. Технической, ул. им. Навашина С.Г., ул. Высокой (в прямом направлении по ул. им. Жуковского Н.Е.), ул. Аэропорт, до ул. Мясницкой исключен из маршрута.

Глава города также сообщил, что соответствующие постановления уже им подписаны.