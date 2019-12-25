По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта

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«Маршрут № 31 в прямом направлении будет осуществлять движение к «Саратовской областной клинической больнице» по ул. 2-й Садовой, ул. Песчаной, ул. 2-й Садовой; в обратном направлении - к дому № 20 по ул. им. Братьев Никитиных, ул. Федоровской, ул. им. Братьев Никитиных.Маршрут № 33 в обратном направлении будет осуществлять движение по ул. Малой Горной до ул. им. Чернышевского Н.Г.Маршрут № 56 в обратном направлении от ул. Артиллерийской, д. № 26 будет осуществлять движение к ЖК «Звезда» по ул. Технической до дома № 7.Маршрут № 89 пересмотрен практически полностью, ему присвоено новое наименование «Пос. Зональный – ул. Романтиков». В прямом направлении на участке маршрута № 89 от пересечения ул. Аэропорт и ул. Соколовогорской до пересечения проспекта им. 50 лет Октября и ул. Технической будет осуществлять движение по ул. Аэропорт, ул. Соколовогорской, ул. Мясницкой, ул. Соколовой, ул. Симбирской, ул. Большой Горной, проспекту им. 50 лет Октября и далее по существующей схеме движения. В обратном направлении - от ЖК «Ласточкино» по ул. Романтиков, ул. Черниговской и далее по существующей схеме движения, а также на участке от пересечения проспекта им. 50 лет Октября и ул. Технической до пересечения ул. Аэропорт и ул. Соколовогорской движение осуществлять по проспекту им. 50 лет Октября, ул. Большой Горной, ул. Мясницкой, ул. Соколовогорской, ул. Аэропорт и далее по существующей схеме движения», - поделился Михаил Исаев.Участок от проспекта им. 50 лет Октября, проходящий по ул. Технической, ул. им. Навашина С.Г., ул. Высокой (в прямом направлении по ул. им. Жуковского Н.Е.), ул. Аэропорт, до ул. Мясницкой исключен из маршрута.Глава города также сообщил, что соответствующие постановления уже им подписаны.