«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом

просмотров: 98

Партия пищевых соевых бобов весом 250 тонн, произведенная ГК «Русагро», была погружена в десять 20-футовых контейнеров, которые отправились со станции Анисовка (ПривЖД) в Саратовской области до китайской станции Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в 30 км от которой у COFCO Group находится собственное предприятие. В пункт назначения поезд проследует через территорию Казахстана. Как ожидается, общее время доставки составит около 7 суток.При подготовке этой отправки Приволжская железная дорога обеспечивала координацию и тесное взаимодействие между подразделениями холдинга ОАО «РЖД», а непосредственно организацией перевозки сои занимался саратовский филиал «РЖД Логистики», который обеспечил клиенту комплекс транспортно-логистических услуг, включающий обслуживание на «первой миле», разработку технологии погрузки, терминальную обработку, предоставление платформ и контейнеров, а также оплату железнодорожного тарифа по территории России и Казахстана.«Отправка первой партии сои из Саратовской области в Китай имеет большое значение для дальнейшего развития всего российского агроэкспорта. Во многом это стало возможно после того, как в конце июля этого года Главное таможенное управление КНР разрешило импорт соевых бобов из всех регионов России водным, автомобильным, воздушным и, конечно же, железнодорожным транспортом. Уверена, что одна из крупнейших китайских корпораций COFCO Group убедится в эффективности и высокой надежности нашего сервиса «Агроэкспресс», и сотрудничество по поставкам отечественной сои в КНР будет продолжено», – прокомментировала отправку директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.«Агроэкспресс» – специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по доставке отечественных продуктов питания в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов, который позволяет сократить сроки доставки российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике. Сервис реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.Справка:АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.В 2018 году компания обработала 63,2 млн тонн грузов. «РЖД Логистика» представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В периметре Компании работает около 1000 человек