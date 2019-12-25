Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
Проект областного киновидеоцентра «Семейные КИНОчетверги» подходит в этом году к концу: это 50-й киносеанс в кинозале «На Рижской».
В программе проекта было представлено десять отечественных и зарубежных кинопремьер: х/ф «Домовой» (6+), х/ф «Солдатик» (6+), х/ф «Коридор бессмертия» (12+), х/ф «Подкидыш» (6+), м/ф «Большое путешествие» (6+), м/ф «Пушистый шпион» (6+), х/ф «Миа и белый лев» (6+), х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+), м/ф «Ковер-самолет» (6+), а также м/ф «Братья Медведи: тайна трех миров» (6+).
Завтра, 26 декабря, пройдет заключительный в 2019 году кинопоказ для всей семьи. Зрители увидят полюбившуюся многим мультипликационную картину «Братья Медведи: тайна трех миров» (6+).
По сюжету киноленты озорным братьям-медведям Брайру и Брамблу приходится объединиться со своим давним другом – лесорубом Виком и роботом – археологом Коко, который пытается отыскать древний затерянный мир. Вместе они попадают в круговорот приключений и разгадывают тайну трех миров.
Начало киносеанса – 16.00.
Стоимость билета – 70 руб./чел.