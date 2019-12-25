25 декабря 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 25 декабря
Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
16:41 | 25 декабря
Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
15:53 | 25 декабря
В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
15:00 | 25 декабря
В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"
14:09 | 25 декабря
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта
13:18 | 25 декабря
«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом
12:32 | 25 декабря
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
11:47 | 25 декабря
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
10:42 | 25 декабря
На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова
19:44 | 24 декабря
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы
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Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"

Новости
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"

Проект областного киновидеоцентра «Семейные КИНОчетверги» подходит в этом году к концу: это 50-й киносеанс в кинозале «На Рижской».

В программе проекта было представлено десять отечественных и зарубежных кинопремьер: х/ф «Домовой» (6+), х/ф «Солдатик» (6+), х/ф «Коридор бессмертия» (12+), х/ф «Подкидыш» (6+), м/ф «Большое путешествие» (6+), м/ф «Пушистый шпион» (6+), х/ф «Миа и белый лев» (6+), х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+), м/ф «Ковер-самолет» (6+), а также м/ф «Братья Медведи: тайна трех миров» (6+).

Завтра, 26 декабря, пройдет заключительный в 2019 году кинопоказ для всей семьи. Зрители увидят полюбившуюся многим мультипликационную картину «Братья Медведи: тайна трех миров» (6+).

По сюжету киноленты озорным братьям-медведям Брайру и Брамблу приходится объединиться со своим давним другом – лесорубом Виком и роботом – археологом Коко, который пытается отыскать древний затерянный мир. Вместе они попадают в круговорот приключений и разгадывают тайну трех миров.

Начало киносеанса – 16.00.

Стоимость билета – 70 руб./чел.