25 декабря 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 25 декабря
Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
16:41 | 25 декабря
Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
15:53 | 25 декабря
В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
15:00 | 25 декабря
В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"
14:09 | 25 декабря
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта
13:18 | 25 декабря
«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом
12:32 | 25 декабря
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
11:47 | 25 декабря
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
10:42 | 25 декабря
На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова
19:44 | 24 декабря
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы
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После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»

Новости
Михаил Валентинович Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», направил в Роспотребнадзор запрос по поводу деятельности столовой ООО «Лента» в Санкт-Петербурге. Он обратил внимание на вспышку острых кишечных инфекций среди сотрудников центрального офиса ООО «Лента».
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач (Роспотребнадзор) Анна Попова сообщила в ответе на запрос депутата Михаила Романова о том, что ситуация находится на контроле ведомства, деятельность столовой ООО «Лента» приостановлена на 37 суток, вынесены постановления об административном правонарушении на общую сумму 320 тыс. рублей за выявленные нарушения обязательных требований в отношении юридического лица и должностного лица.
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