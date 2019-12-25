После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
Михаил Валентинович Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», направил в Роспотребнадзор запрос по поводу деятельности столовой ООО «Лента» в Санкт-Петербурге. Он обратил внимание на вспышку острых кишечных инфекций среди сотрудников центрального офиса ООО «Лента».
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач (Роспотребнадзор) Анна Попова сообщила в ответе на запрос депутата Михаила Романова о том, что ситуация находится на контроле ведомства, деятельность столовой ООО «Лента» приостановлена на 37 суток, вынесены постановления об административном правонарушении на общую сумму 320 тыс. рублей за выявленные нарушения обязательных требований в отношении юридического лица и должностного лица.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач (Роспотребнадзор) Анна Попова сообщила в ответе на запрос депутата Михаила Романова о том, что ситуация находится на контроле ведомства, деятельность столовой ООО «Лента» приостановлена на 37 суток, вынесены постановления об административном правонарушении на общую сумму 320 тыс. рублей за выявленные нарушения обязательных требований в отношении юридического лица и должностного лица.