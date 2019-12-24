Саратовские артисты приняли участие в концерте сводного Детского хора России
23 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся новогодний концерт сводного Детского хора России.
В составе хора в концерте приняли участие учащиеся Детской музыкальной школы №14 г. Саратова Анна Асриева, Валентина Буданова, Полина Епифанова, Елизавета Демченко, Анна Козлова (руководитель Анна Лицова).
Выступление сводного хора в канун Нового года в Кремле – уже традиция. Дети со всей страны приезжают в столицу в третий раз. Проводят концерт Министерство культуры России и Всероссийское хоровое общество.
Всего на главной сцене страны спели вместе 548 детей из 81 региона России. Коллектив выступил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра и детских оркестров Духового общества России. В качестве солистов в концерте приняли участие звезды эстрады Дмитрий Маликов и Лариса Долина.
Юные артисты исполнили довольно сложную программу из 19 произведений, среди которых финал Девятой симфонии Людвига ван Бетховена, первый номер «О, Фортуна» из кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа, третий номер из кантаты «Москва» П. И. Чайковского.