В Саратовском музее краеведения открывается выставка «Зимняя сказка»

просмотров: 67

Представлены елки с украшениями разных эпох, маскарадные костюмы, маски, снеговики и Деды Морозы, фабричные и самодельные игрушки, новогодние и рождественские открытки, книги, и другая праздничная атрибутика – от начала XX столетия до первых лет XXI века.Новая выставка открывается за несколько дней до самого любимого и ожидаемого праздника, вернее, приятной череды зимних праздников. В музее решили наполнить время новогодних чудес реальными предметами, рядом с которыми живут зимние сказки, создать свою историю вокруг нескольких любимых сказок.Войдя в выставочный зал, посетитель видит подготовленные к новогоднему карнавалу костюмы. Может быть, тот, кто наденет легкое старинное платье, будет волшебницей, феей или принцессой. Военная форма напомнит о солдатах из сказок Андерсена или о других условных сказочных воинах.Рождественский вертеп расскажет о самой древней истории, давшей начало всем рождественским и новогодним мистериям, сказкам и уличным представлениям. Рассматривая его, можно придумать собственный спектакль к приближающемуся празднику.Трогательно и несколько наивно выглядят книги начала ХХ века с детскими стихами о елке и новогодних забавах. Именно они вызывают в памяти самое исполняемое в эти дни произведение: «Щелкунчик». И вот уже вы мысленно напеваете классические мелодии из балета Чайковского, воскрешаете в памяти сюжет сказки Гофмана и рассматриваете знакомую фигурку в красном мундире среди елочных игрушек и подарков конца XIX – начала XX века.Вам расскажут о рождественских и новогодних обычаях старой Европы, о том, как изначально отмечались зимние праздники, как появились первые поздравительные открытки. На выставке мы идем от одной сказочной истории к другой. Едва ли не первой припоминается сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»: Ты катись, катись, колечко на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний. Да по зимнему ковру к новогоднему костру». Юный посетитель увидит колечко и подснежники в снегу, удивится и угадает сказку. Весенние цветы выглядят совершенно живыми – и это еще одно чудо.Среди заснеженных волшебных русских сказок обязательно вспомнится «Серебряное копытце». П.П. Бажов рассказал о старом охотнике и его воспитаннице Даренке, живших в избушке среди глубоких снегов. Сказочный олень – Серебряное копытце тоже поселился в музее. Можно заглянуть в заледеневшее окно, увидеть греющуюся у печи кошку и представить, как сверкают в лунном свете уральские самоцветы, летящие из-под серебряного копытца удивительного оленя.Каждая эпоха нашла свое отражение в елочном убранстве. Вы увидите, как наряжали елки в разные годы и узнаете героев других новогодних сказок. Кто-то из них плоховато учился и должен был за зимние каникулы наверстать упущенное. Учебники и школьная доска – тоже элементы сказок, как и другие предметы, которые в эти дни попали на выставку из книги «Страна вечных каникул».