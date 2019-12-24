В католический сочельник в Саратове состоялся концерт "Рождественская сказка"
23 декабря, накануне рождественского Сочельника по грегорианскому календарю, прошёл праздничный концерт «Рождественская сказка» в рамках проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».
В программе 57го благотворительного концерта в Евангелическо-лютеранском соборе в ансамбле с ведущей российской органисткой, лауреатом 7 международных конкурсов Марией Блажевич выступили преподаватели и учащиеся школ искусств г. Саратова и Саратовской области.
Мульти инструменталист Мария Блажевич из Томска исполнила обработки музыки балета «Щелкунчик», новогодние и рождественские песни.
Ярко и смело открыла концертную программу самый юный участник – лауреат престижного Губернаторского конкурса «Новые имена Губернии», талантливая пианистка ДМШ № 3 Аня Зенкова. Организатора Проекта – Детскую школу искусств № 8 – представляли лауреат всероссийских и международных конкурсов, струнный ансамбль «Восьмушки» и лауреат международных конкурсов, пианистка Ксения Чистякова. Рождественские песни европейских соборов высоко профессионально исполнил концертный хор Детской хоровой школы им. М.В. Тельтевской. Ансамбль преподавателей «Россиянка» Детской музыкальной школы № 6 порадовал всех зрителей очаровательным исполнением популярного рождественского гимна о мире и радости в наступающем году.
Специально для концерта большую часть рождественской программу подготовили и коллективы Детской школы искусств Татищевского муниципального района Саратовской области - инструментальные ансамбли «Домрочка», «Ренессанс» и учащийся Гаврилин Мирослав, ансамбль учащихся и вокальный преподавательский ансамбль «Акцент», вокальный ансамбль учащихся. Юный трубач ДМШ № 9 Егор Потапов в дуэте с органисткой Марией Блажевич исполнил обработки новогодних мелодий.