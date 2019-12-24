KAMA TYRES запустил в производство новые типоразмеры Viatti Bosco H/T

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Viatti Bosco H/T выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Компания расширила ассортимент линейки и запустила в производство три новых типоразмера. Покупателям доступны Viatti Bosco H/T в размерах 225/60R17, 225/65R17 и 235/55R18.«Линейка Viatti Bosco H/T отличается особыми решениями конструкции, отвечающими всем требованиям к продукции для кроссоверов и внедорожников: они обеспечивают управляемость и устойчивость, а также надежность и комфорт во время движения. Сегодня на рынке уже представлены шины из этого модельного ряда в типоразмерах 215/60R17, 235/55R17 и 265/60R18», – отметил и.о. заместителя директора по маркетингу Торгового дома «Кама» Ильдар Шайдуллин.Скольжениям при маневрировании препятствуют усиленные плечевые блоки с изогнутыми кромками. Эффективному удалению воды из пятна контакта способствуют четыре продольные канавки рисунка протектора. Стабильное поведение в сложных ситуациях обеспечивают многофункциональные ламели. Помимо этого, за счет них улучшается сцепление в дождевых условиях, а шины изнашиваются равномерно.