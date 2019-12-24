В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара.
23 декабря в 05 ч. 54 м. на пульт «01» р.п. Татищево поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Кологривовка Татищевского района. Площадь пожара составила 36 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники. 10 человек личного состава.
В 18. 20 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в 11-ти квартирном доме на ул. Тургенева. Горели вещи в кухне на площади 1 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем хозяйки. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.