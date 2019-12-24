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В филармонии начинаются праздничные мероприятия

Новости


В филармонии стартует череда новогодних мероприятий – в праздничные дни состоится более тридцати концертов и спектаклей, посвященных новогодней тематике.

24 декабря начнутся филармонические новогодние елки – юных зрителей в этом году ждет премьерный спектакль «Ай, Мороз! Ой, Мороз», в основе которого лежит русская народная сказка «Два мороза». Режиссер-постановщик спектакля – Александр Авдонин. Новогодние встречи продолжатся до 29 декабря до Нового года и с 3 по 7 января после.

Серию «взрослых» новогодних концертов откроет программа Театра хоровой музыки «Праздничный хоровой микс», которая состоится 27 декабря в Большом зале консерватории. В концерте примут участие Ольга Алакина, Ирина Беспалова, Александр Троицкий, Владимир Сырых, Борис Лицов.

30 и 31 декабря пройдут праздничные новогодние концерты Академического симфонического оркестра с участием звезд российской оперы Георгия и Виты Васильевых «Провожая старый год» и «За шесть часов до Нового года». Оркестр возглавит дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, дирижер театра «Московская оперетта» Ариф Дадашев.

5 января новогодние праздники продолжатся программой ансамбля старинной музыки «Трио-соната» «В канун Рождества». В концерте примет участие Ольга Алакина.

11 и 12 января Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» пригласит на «Голубой огонек» на Соборной. Солисты – Ирина Левина, Ольга Алакина, Александр Корнеев. Дирижер – Денис Марьев.

«Старый» Новый год тоже не останется без внимания – 13 января Театр хоровой музыки выступит с программой «Праздник к нам приходит».

Завершит «новогодний марафон» эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс» программой из популярных эстрадных композиций «Снег кружится», которая будет представлена 18 января.
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