В филармонии начинаются праздничные мероприятия

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24 декабря начнутся филармонические новогодние елки – юных зрителей в этом году ждет премьерный спектакль «Ай, Мороз! Ой, Мороз», в основе которого лежит русская народная сказка «Два мороза». Режиссер-постановщик спектакля – Александр Авдонин. Новогодние встречи продолжатся до 29 декабря до Нового года и с 3 по 7 января после.Серию «взрослых» новогодних концертов откроет программа Театра хоровой музыки «Праздничный хоровой микс», которая состоится 27 декабря в Большом зале консерватории. В концерте примут участие Ольга Алакина, Ирина Беспалова, Александр Троицкий, Владимир Сырых, Борис Лицов.30 и 31 декабря пройдут праздничные новогодние концерты Академического симфонического оркестра с участием звезд российской оперы Георгия и Виты Васильевых «Провожая старый год» и «За шесть часов до Нового года». Оркестр возглавит дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, дирижер театра «Московская оперетта» Ариф Дадашев.5 января новогодние праздники продолжатся программой ансамбля старинной музыки «Трио-соната» «В канун Рождества». В концерте примет участие Ольга Алакина.11 и 12 января Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» пригласит на «Голубой огонек» на Соборной. Солисты – Ирина Левина, Ольга Алакина, Александр Корнеев. Дирижер – Денис Марьев.«Старый» Новый год тоже не останется без внимания – 13 января Театр хоровой музыки выступит с программой «Праздник к нам приходит».Завершит «новогодний марафон» эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс» программой из популярных эстрадных композиций «Снег кружится», которая будет представлена 18 января.