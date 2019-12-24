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В районах Саратова пройдут новогодние мероприятия

Новости


Во всех районах Саратова пройдет множество культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова.

Организаторами запланированы театрализованные представления, развлекательные программы и конкурсы.
Так, для жителей пос. Иволгино 24 и 27 декабря в 17.00 состоится праздничное мероприятие по адресу: 2-й Овсяной проезд, д.3-5.

26 декабря в 17.00 часов для жителей пос. Авиатор пройдет «Праздник для добрых соседей» по адресу: ул. Плякина, 1.
26 декабря в 18.30 на встречу со сказочными героями приглашают жителей микрорайона Лопатина гора. Мероприятие состоится у дома № 12.

27 декабря в 17.00 часов празднование Нового года пройдет на ул. Лесная Республика, д.5Б.
Новогодняя программа «Здравствуй, Новый год» для жителей п. Ласточкино состоится 27 декабря в 17.00 часов по адресу: ул.Романтиков, д. 44.

27 декабря в 10.00 часов взрослых и детей микрорайона Звезда ждет «Снежная сказка», которая состоится на ул. Техническая, д. 3.
28 декабря в 12.00 часов в пос. Новый Увек на территории МОУ «СОШ № 91» пройдет «Праздник добрых соседей».

28 декабря и 6 января в 10.00 состоится игровая программа для детей микрорайона Изумрудный «В гостях у Снеговика». Мероприятие пройдет на детской площадке МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» по адресу: 3-й пр. им. Муленкова, д. 6А.

6 января в 11.00 часов для жителей пос. Иволгино пройдут «Рождественские забавы» на открытой площадке МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Пчелка» по адресу: ул. Апрельская, 8.
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