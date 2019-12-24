В Саратове наградили лучших добровольцев года
23 декабря в Шахматном Дворце состоялось завершающее мероприятие 2019 года в сфере молодежной политики. Поздравить добровольцев пришли представители органов власти, проректора высших учебных заведений Саратова и представители бизнеса.
В торжественной обстановке заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая отметила добровольцев региона и наградила лучших: «Вы самые активные, талантливые и лучшие. Без вашей помощи не обходится ни одно мероприятие. В этом году мы с вами масштабно помогли пожилым людям перейти на цифровое вещание, а также провели на территории региона крупнейшее мероприятие - Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Надеюсь, что и в следующем году вы сможете покорять новые вершины».
По итогам II областного конкурса в сфере добровольчества «Хрустальное сердце Саратова» в номинации «Меценат года» лучшими стали:
3 место - Виктор Таран, коммерческий директор ООО «ТдиК»;
2 место - Анна Асланян, специалист-эксперт отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Саратовской области;
1 место - Гагик Киракосян, директор ООО «Автотрасса», депутат Саратовской Областной Думы
В номинации «Добровольчество в СМИ»:
2 место - Волонтерский отряд Вольского технологического колледжа «Добрая воля»
1 место - Инна Чумичкина, главный редактор информационного сайта г.Балаково probalakovo.ru.
В номинации «Серебряный волонтер»:
3 место - Михаил Лутцев, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Романовского района;
2 место - Елена Каткова, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Хвалынского района;
2 место - Александра Лукашова, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Саратова;
1 место - Евгений Понафидин, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Энгельсского района.
В номинации «Добровольческая семья года»:
3 место - семья Лазутиных;
2 место - семья Кичаевых;
1 место - семья Егоровых.
В номинации «Юный доброволец года»:
3 место - Дарья Боброва, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ п. Белоярский» Новобурасского района;
2 место - Ксения Володько, обучающаяся 8б класса, Лицея №15 Заводского района Саратова;
2 место - Евгения Фурцева, обучающаяся 5а класса Лицея №4 Саратова;
1 место - Арсения Попова, руководитель проекта «Clarity.bags», МАОУ «Гимназия №3» Саратова
В номинации «Корпоративное добровольчество»:
2 место - Фонд поддержки семьи «Родительская лига»;
1 место - Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».
В номинации «Доброволец года»:
3 место - Анатолий Миронов, волонтер Петровского филиала Регионального центра «Молодежь плюс»;
3 место - Лилия Пастушкова, руководитель Благотворительного проекта для детей «Всегда рядом»;
2 место - Олег Духовников, участник проекта “Больничный клоун”;
2 место - Юлия Марьина, руководитель волонтёрской организации «Весна»;
1 место - Ангелина Шершнева, студентка Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
В номинации «Добровольческая акция года»:
3 место - Саратовский филиал АО «Управление отходами»;
2 место - Государственное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение»;
1 место - Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь».
В номинации «Добровольческий отряд года»:
3 место - Волонтерский отряд «Мой выбор» Новоузенского агротехнологического техникума;
2 место - Общественная организация города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области «Энгельсская детская организация «Парус»;
1 место - Саратовское региональное отделение «Волонтеры — медики»
В номинации «Образовательная программа в сфере добровольчества»:
3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - районный Дом детства и юношества Советского района;
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15» Заводского района Саратова;
1 место - Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС.
В номинации «Добровольческий поступок»:
3 место - Мария Васильева, студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
3 место - Полина Совина, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова Калининска»
2 место - Иван Зотов, студент Вольского технологического колледжа;
1 место - Злата Итальянкина, волонтёр Пугачёвского филиала Регионального центра «Молодежь плюс».
В завершении мероприятия для гостей праздника была организована праздничная программа с интерактивными зонами.