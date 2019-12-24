В Саратове наградили лучших добровольцев года

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В торжественной обстановке заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая отметила добровольцев региона и наградила лучших: «Вы самые активные, талантливые и лучшие. Без вашей помощи не обходится ни одно мероприятие. В этом году мы с вами масштабно помогли пожилым людям перейти на цифровое вещание, а также провели на территории региона крупнейшее мероприятие - Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Надеюсь, что и в следующем году вы сможете покорять новые вершины».По итогам II областного конкурса в сфере добровольчества «Хрустальное сердце Саратова» в номинации «Меценат года» лучшими стали:3 место - Виктор Таран, коммерческий директор ООО «ТдиК»;2 место - Анна Асланян, специалист-эксперт отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Саратовской области;1 место - Гагик Киракосян, директор ООО «Автотрасса», депутат Саратовской Областной ДумыВ номинации «Добровольчество в СМИ»:2 место - Волонтерский отряд Вольского технологического колледжа «Добрая воля»1 место - Инна Чумичкина, главный редактор информационного сайта г.Балаково probalakovo.ru.В номинации «Серебряный волонтер»:3 место - Михаил Лутцев, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Романовского района;2 место - Елена Каткова, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Хвалынского района;2 место - Александра Лукашова, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Саратова;1 место - Евгений Понафидин, волонтёр Комплексного Центра социального обслуживания населения Энгельсского района.В номинации «Добровольческая семья года»:3 место - семья Лазутиных;2 место - семья Кичаевых;1 место - семья Егоровых.В номинации «Юный доброволец года»:3 место - Дарья Боброва, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ п. Белоярский» Новобурасского района;2 место - Ксения Володько, обучающаяся 8б класса, Лицея №15 Заводского района Саратова;2 место - Евгения Фурцева, обучающаяся 5а класса Лицея №4 Саратова;1 место - Арсения Попова, руководитель проекта «Clarity.bags», МАОУ «Гимназия №3» СаратоваВ номинации «Корпоративное добровольчество»:2 место - Фонд поддержки семьи «Родительская лига»;1 место - Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».В номинации «Доброволец года»:3 место - Анатолий Миронов, волонтер Петровского филиала Регионального центра «Молодежь плюс»;3 место - Лилия Пастушкова, руководитель Благотворительного проекта для детей «Всегда рядом»;2 место - Олег Духовников, участник проекта “Больничный клоун”;2 место - Юлия Марьина, руководитель волонтёрской организации «Весна»;1 место - Ангелина Шершнева, студентка Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.В номинации «Добровольческая акция года»:3 место - Саратовский филиал АО «Управление отходами»;2 место - Государственное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение»;1 место - Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь».В номинации «Добровольческий отряд года»:3 место - Волонтерский отряд «Мой выбор» Новоузенского агротехнологического техникума;2 место - Общественная организация города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области «Энгельсская детская организация «Парус»;1 место - Саратовское региональное отделение «Волонтеры — медики»В номинации «Образовательная программа в сфере добровольчества»:3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - районный Дом детства и юношества Советского района;2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15» Заводского района Саратова;1 место - Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС.В номинации «Добровольческий поступок»:3 место - Мария Васильева, студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС3 место - Полина Совина, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова Калининска»2 место - Иван Зотов, студент Вольского технологического колледжа;1 место - Злата Итальянкина, волонтёр Пугачёвского филиала Регионального центра «Молодежь плюс».В завершении мероприятия для гостей праздника была организована праздничная программа с интерактивными зонами.