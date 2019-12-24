Легендарный вуз отметил свое 110-летие

просмотров: 128

В зале собрались руководители вуза разных лет, ученые и сотрудники университета, почетные гости - председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, депутат Государственной Думы Николай Панков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Со сцены театры прозвучали многочисленные поздравления с юбилеем.Ректор Саратовского университета Алексей Чумаченко отметил особую роль вуза в истории развития Саратовской области.- История нашего вуза уникальна. В ней соединилась историческая предопределенность и счастливые обстоятельства. С самого открытия университет стал мощным катализатором науки. Здесь формировались научные направления и школы. Университет как стволовая клетка, от которой получила развитие вся система образования Саратова и региона. Вуз прошел путь от Императорского до Национального исследовательского. За эти годы не одно поколение ученых внесли свой вклад в становление университета. Сегодня это крупный динамично развивающийся образовательный центр с обширным научным и исследовательским потенциалом. Мы сотрудничаем с 50 университетами мира, входим в рейтинг лучших вузов планеты. Вековой опыт соединился с современными методами. Сейчас это оплот науки и просвещения, таковым он и останется!", - подчеркнул ректор.Об уникальности вуза и его абсолютном влиянии на все образование в регионе сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.- Именно университет сыграл решающую роль в становлении и развитии науки и образования в регионе. Чем больше мы анализируем историю, тем меньше совершаем ошибок. Но одно ясно наверняка - решение, которое было принято 110 лет назад, повлияло на мировую науку и развитие нашего региона. Мы должны понимать - какую великую роль сыграло это событие, - город стал интеллектуальным центром Поволжья. Несмотря ни на что университет должен продолжить развитие. Но когда мы говорим о развитии, должны быть созданы для этого условия. Нам важно обсудить вопросы будущего. Должны быть задачи, которые будут продвигать университет по пути конкуренции", - подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В рамках своей поздравительной речи Вячеслав Володин предложил руководству СГУ «пятилетний план развития», в частности, создать факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий, объединив современные научные методы и наработки, опыт и кадры, а также найти помещение или здание для легендарного студенческого клуба СГУ.Говоря о необходимости создания факультета Вячеслав Викторович напомнил о том, что первым факультетом вуза был медицинский. В дальнейшем появились экономический, юридический факультеты, которые в 30-е годы прошлого столетия послужили базой для создания самостоятельных вузов, однако в стенах классического университета их не стало на долгие 70 с лишним лет. И вот в последнее десятилетие мы наблюдаем их активное возрождение в стенах «альма матер». В 2005 году открыт юридический факультет, в 2006-м – экономический. Таким образом воссоздание медицинского факультета выглядит логичным и закономерным. Тем более, что как подчеркнул Вячеслав Викторович, данный факультет не составит конкуренцию медицинскому университету, так как его ученые и студенты будут заниматься фундаментальной наукой, исследованиями и поиском инноваций.Впрочем, как подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, уже сегодня вуз обладает отличным инновационным потенциалом.-Я сегодня посетил научные лаборатории, где ученые с мировым именем привлекают молодых ребят для работы на сложнейшем оборудовании. Университет - это та база, фундамент, который позволит реализовать научный и образовательный потенциал,- подчеркнул Михаил Котюков.Напомним, в рамках рабочего визита в Саратовскую область министр науки и высшего образования России Михаил Котюков вместе с губернатором области Валерием Радаевым, руководством университета и учёными посетил научные лаборатории вуза, расположенные в VIII корпусе – «Дистанционно управляемые системы для тераностики», а также лаборатории биомедицинской фотоакустики.Эта структура является уникальным современным лабораторно-клиническим комплексом, технически оснащённым для разработки оптического оборудования и ультразвуковой медицинской техники. Исследования научного коллектива направлены на раннюю диагностику и лечение онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний с помощью использования импульсного лазерного излучения и регистрации ультразвуковых колебаний, возникающих при его воздействии на поглощающие объекты в тканях и крови.Праздничный вечер продолжался два с лишним часа под аккомпанемент душевных и родных университету авторских (бардовских) песен в исполнении артистов ансамбля «Песни нашего века». После официального заседания гости долго не расходились. Торжество стало местом встречи настоящих друзей легендарного вуза – однокурсников, ученых, коллег.