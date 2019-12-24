Саратовские студенты прошли "Военные тропы Поволжья"
22 декабря на базе музея боевой и трудовой славы прошёл II ежегодный квест "Военные тропы Поволжья", организаторами которого стали региональное отделение "Волонтёры Победы" и министерство молодежной политики и спорта .
Квест был посвящен вкладу приволжских городов в победу в ВОВ. Участие в мероприятии приняло 8 команд Саратовских высших учебных заведений. Общее количество участников достигло 70 человек.
Активисты движения разрабатывали задания и маршруты квеста, по итогам которого места распределились следующим образом:
3 место разделили команды из СГАУ и ПИУ РАНХиГС;
2 место взяла команда от СГТУ;
Победители - команда ВГУЮ.