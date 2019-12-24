Мусса Экзеков: цель ВААК – построить мост с нашими соотечественниками

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Во время беседы представитель МИД РФ подтвердил намерение ведомства продолжать сотрудничество с Конгрессом. Также стороны обсудили международную деятельность Конгресса, ее работу на территории республики Абхазия.ВААК стремится расширить свое присутствие в странах, где проживают абазины и абхазы. Сегодня успешно действуют региональные отделения организации в Москве и Санкт-Петербурге, на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Абхазии и Турции. Планируется открытие представительств в Сирии, Египте, Иордании и других странах. На прошлой неделе региональные отделения появились сразу в четырех странах Европы – Нидерландах, Великобритании, Германии и Бельгии, рассказал Мусса Экзеков.Делегация ВААК провела встречи с представителями абхазо-абазинской диаспоры в Роттердаме, Лондоне, Мюнхене и Брюсселе, параллельно прошли консультации с руководством российских дипломатических миссий. Как отметил один из руководителей делегации, член Высшего совета Вячеслав Чирикба, на встречах было много молодежи, которая выражала желание подключиться к работе Конгресса. ВААК, считает он, мог бы оказывать содействие реализации образовательных и культурных проектов, инициированных членами общины.Глава ВААК считает долгом и обязанностью перед предками передать историческую память следующим поколениям. Для этого следует создавать единое культурное и информационное пространство, сохранять и развивать язык, традиции и культуру абхазо-абазинского этноса.